Policijski službenici će pratiti stanje na terenu te će postupati i sankcionirati prekršitelje koji će inicirati zaustavljanje vozila jer se time ugrožava promet i ometa se normalno odvijanje prometa – poručuju iz MUP-a

Nakon što je prošloga petka na više mjesta u Zagrebu te u nekim gradovima diljem Hrvatske održan prosvjed protiv poskupljenja goriva tako što su vozači u 17 sati zaustavili svoja vozila na deset minuta i blokirali promet, organizatori prosvjeda iz građanske inicijative ‘Stop rastu cijena goriva’ odlučili su danas ponoviti prosvjed.

Poučeni relativno slabim odazivom, a time i efektom akcije #gasimotor, ovoga puta pozvali su vozače da vozila zaustave na sat vremena i u terminu kada bi izazvani prometni kolaps, a time i odjek prosvjeda mogao biti veći.

Očekuju prosvjed bar deset tisuća vozača

“Nova akcija dogovorena je za srijedu 20. lipnja 2018. od 15:30 do 16:30 i tada opet gasimo motore u cijeloj Hrvatskoj. Ovaj put bit će to velika akcija, jer nakon petka na stotine građana javlja nam se da se samoorganiziraju po svim hrvatskim gradovima i mjestima. Prema policijskom izvješću, 2572 vozila sudjelovala su u blokadama hrvatskih prometnica u petak, a ovaj put očekujemo barem 10.000 vozila koja će se ugasiti na hrvatskim prometnicama. Iako nam mnogi prigovaraju da je generalna proba bila loša, dobili smo poziv iz Ministarstva financija i rečeno nam je da su spremni za razgovor”, priopćili su koordinatori inicijative ‘Stop rastu cijena goriva’.

Tomu su dodali da oni, kao inicijatori prosvjeda, ne organiziraju ni punktove, niti građane već se građani u tom prosvjedu samoorganiziraju i sudjeluju na vlastitu odgovornost. Važno je, ističu, da jedan kolnički trak osiguraju za nesmetano kretanje kola hitne pomoći, vatrogasaca i policije. Na prosvjed su pozvali i bicikliste, motoriste, vozače svih kategorija pa čak i pješake uz objašnjenje da oni “mogu biti uspješni jednako kao i vozači blokirajući promet na pješačkim prijelazima”.

U petak veći zastoji zabilježeni na 29 lokacija

O tome kako je policija postupila protiv prosvjednika u petak te kako namjerava postupati danas, za Index je pojasnila glasnogovornica MUP-a Marina Mandić rekavši da su u petak zaustavljanja prometa bila zabilježena u deset od ukupno 20 policijskih uprava u Hrvatskoj.

“U određenom broju bilo je kraćih zaustavljanja, no do dolaska policije su se sudionici razišli. Veće zastoje evidentirali smo na 29 lokacija. Policija je do sada podnijela osam prijava zbog nepropisnog parkiranja vozila u osječko-baranjskoj i šibensko-kninskoj policijskoj upravi. U nekim policijskim upravama su također evidentirani prekršaji za koje još nisu podnijete prijave, ali bit će”, kazala je glasnogovornica MUP-a dodavši kako je, očekivano, prosvjed u petak najviše problema izazvao u Zagrebu.

Policija će danas lakše popisati sudionike

Što se tiče današnjeg prosvjeda, polciija poziva vozače na poštivanje prometnih propisa.

“Policijski službenici će pratiti stanje na terenu te će postupati i sankcionirati prekršitelje koji će prometnicama inicirati zaustavljanje vozila jer se time ugrožava promet i ometa se normalno odvijanje prometa”, rekla je za Index glasnogovornica MUP-a.

Policijska akcija bit će, kaže, usmjerena protiv inicijatora zaustavljanja vozila koji će biti utvrđeni na licu mjesta, a neće biti ilosti prema onima koji blokadom cesta ne ostave jednu slobodnu traku za nesmetan prolaz kola hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Današnji, dulji prosvjed od onoga u petak, omogućit će policiji da lakše popiše sve one koji su zaustavili promet. Posebno će, kaže, nadzirati zagrebačka križanja i ključne lokacije na cestama.

