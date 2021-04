POČELO MASOVNO CIJEPLJENJE, LJUDI VEĆ ČEKAJU U REDU: Spremno je 30.000 doza, Šostar otkrio koliko ljudi planiraju cijepiti idućih dana

Zagreb je spreman za masovnije procjepljivanje protiv koronavirusa: ‘Apeliram i na sljedeće dane našim sugrađanima kad dobiju poziv da potvrde termin’

Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Sandra Šikić, rekla je da je sve spremno za početak današnjeg masovnijeg procjepljivanja u Zagrebu te je naglasila da je to još uvijek druga faza cijepljenja u kojoj se cijepe stariji od 65 godina i kronični bolesnici, javlja HRT.

Očekuje tijekom današnjeg dana na Zagrebačkom velesajmu 1500 pacijenata. “Apeliram i na sljedeće dane našim sugrađanima kad dobiju poziv da potvrde termin i da dođu na cijepljenje”, dodala je Šikić.

SLAB ODAZIV NA CIJEPLJENJE NA VELESAJMU: Od 500 pozvanih, došlo tek 90 Zagrepčana; Šostar: ‘Za to postoje tri razloga’

Slab odaziv jučer

Jučer se samo 18 posto pozvanih došlo cijepiti. Šikić kaže da je za danas upućen veći broj poziva te da vjeruje da je zbog jučerašnjeg snijega u Zagrebu odaziv građana bio slab. Za danas po njezinim zadnjih informacijama od sinoć već ima potvrđenih tisuću osoba za današnje cijepljenje.

Šikić je kazala kako vjeruje da ljudi odustaju od cijepljenja jer se, primjerice, na Zagrebačkom velesajmu cijepi cjepivom AstraZeneca, te da su ljudi još uvijek malo skeptični prema tom cjepivu.

Šostar: Ljudi već čekaju u redu

Krećemo danas, imamo spremljeno 30 tisuća doza i nadam se da ćemo ga cijeloga potrošiti. Jučer je odaziv bio loš, danas je odaziv bitno bolji, ljudi već čekaju u redu. Danas je pozvano 1500 građana. Sutra krećemo s 3000 građana, od ponedjeljka 5000″, kazao je Šostar, prenosi Dnevnik.hr.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba Jelena Pavičić Vukičević pozvala je građane da se odazovu pozivu na cijepljenje.

“Aktivna su i dva mjesta u call centru i u NZJZ Andrija Štampar pa se građani mogu naručiti i telefonom”, dodala je Pavičić Vukičević.

“Moja poruka je jednostavna, ako želimo zaštititi svoje i zdravlje najdražih, moramo se cijepiti. Ako postoje dileme, građani trebaju razgovarati sa svojim obiteljskim liječnicima. Nadamo se da ćemo uskoro cijepiti sve one koji se žele cijepiti”, rekla je.

‘KORISTI CJEPIVA VEĆE SU OD RIZIKA’: I dalje nepoznanice oko slučajeva zgrušavanja nakon primanja AstraZenece

Cijepljenje u Spaladium Areni

Ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, dr. Marko Rađa, rekao je kako je danas naručeno za cijepljenje tisuću pacijenta u Spaladium Areni u Splitu. Dodao je kako još uvijek cijepljenje nije krenulo preko platforme za e-naručivanje, već da naručivanje još uvijek ide preko ambulanta liječnika obiteljske medicine.

Istaknuo je da svi pacijenti koji su naručeni za cijepljenje Splitsko-dalmatinske županije uglavnom i dođu na cijepljenje, te nama velikih odustajanja. Rađa je poručio da je prošli tjedan bilo oko tri posto odustajanja na Pfizer cjepivo, te četiri posto odustajanja odnosno nedolaženja onih koji su se trebali cijepiti cjepivom AstraZenece. U Splitsko-dalmatinskoj županiji još uvijek traje druga faza cijepljenja.

Cjepivo AstraZenece

Epidemiologinja iz HZJZ-a, Zvjezdana Lovrić Makarić, poručila je da se Hrvatski zavod za javno zdravstvo za cjepivo Astra/Zenece odnosno preporukama za to cjepivo okreće relevantnim tijelima, EMI ili Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. “Pričekat ćemo što će nam reći EMA, ja ne očekujem da će biti nekih ozbiljnijih preporuka, no svakako je važno da se bilo kakvi signali detaljno istraže”, naglasila je Lovrić Makarić.

Dodala je da su se većinom rijetki događaji koji su se dogodili cijepljenjem cjepivom Astra/Zenece odnosili na osobe mlađe populacije i to prvenstveno žene. “Radi se o iznimno rijetkim događajima, te o malom brojevima, stoga je teško doći do zaključka. Mislim da je izvješće koje će nam EMA uskoro prezentirati jako važno s obzirom na to da oni analiziraju podatke iz cijele Europske unije, te uključuju i Veliku Britaniju gdje su se ljudi cijepili većinom cjepivom Astra/Zenece”, rekla je.

Podsjetimo, Europska agencija za lijekove (EMA) u utorak je objavila da i dalje provjerava cjepivo AstraZenece te da će svoje zaključke objaviti u srijedu i četvrtak, nakon što je njezin dužnosnik rekao da postoji jasna “povezanost” tog cjepiva i slučajeva zgrušavanja krvi.

Marco Cavaleri, zadužen za strategiju cjepiva pri EMA-i, ranije u utorak je rekao da je “jasno da postoji veza” slučajeva tromboze s dobivanjem cjepiva AstraZenece, no da se “još uvijek ne zna što uzrokuje tu reakciju”. “Da rezimiram, za nekoliko sati reći ćemo da postoji veza, ali još moramo utvrditi kako se to događa”, dodao je.

‘PROVJERA ASTRAZENECINOG CJEPIVA I DALJE TRAJE’: EMA nakon Cavalerijeve tvrdnje da postoji ‘povezanost’ cjepiva i zgrušavanja