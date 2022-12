Ministri unutarnjih poslova država članica EU-a i šengenskog prostora u četvrtak odlučuju o proširenju tog prostora bez unutarnjih graničnih kontrola na tri zemlje - Hrvatsku, Bugarsku i Rumunjsku. Na stolu su prijedlozi dviju odluka, jedne o ulasku Hrvatske, a druge o ulasku Bugarske i Rumunjske. Za odluku je potrebna suglasnost svih zemalja EU-a koje su članice schengena, dok četiri vanjske članice koje su izvan EU-a o tome ne odlučuju.

Na dva pripremna sastanka Odbora stalnih predstavnika (Corepera), prvom održanom 1. prosinca i drugom jučerašnjem nije bilo primjedbi u pogledu hrvatskog članstva.

Hrvatska je sigurna

Vlade onih članica koje za svoja stajališta trebaju dobiti odobrenje svojih parlamenata dobile su zeleno svjetlo za Hrvatsku. I po više diplomatskih izvora Hrvatska je “sigurna”, ali oprez nije naodmet sve dok se odluka ne izglasa.

Za Bugarsku i Rumunjsku, međutim, konsenzus ne postoji. Najveća prepreka je Austrija koja se protiv ulasku obiju zemalja i nema naznaka da bi to stajalište mogla promijeniti. Nizozemska, pak, podržava ulazak Rumunjske, ali ne i Bugarske.

Češko predsjedništvo EU-om predložilo je u utorak navečer da se Rumunjsku primi u šengenski prostor od 29. listopada sljedeće godine, a da se za Bugarsku do 31. srpnja 2023. odluči o tome ispunjava li šengensku pravnu stečevinu. Ako bi Vijeće to tada potvrdilo, Bugarska ušla zajedno s Rumunjskom, a ako ne, onda na neki kasniji datum.

Bugarska i Rumunjska, čini se, u paketu

U tom bi slučaju Rumunjska morala pripremiti i opremiti svoju granicu s Bugarskom da bude vanjska šengenska granica do ulaska potonje u šengen. Međutim, ni za taj prijedlog nije bilo konsenzusa i češko je predsjedništvo odlučilo staviti na glasanje prvotni prijedlog da se Bugarsku i Rumunjsku primi istodobno.

U srijedu su u zajedničkom pismu Vijeću EU-a, ministrima unutarnjih poslova, čelnici četiriju najvećih zastupničkih klubova u Europskom parlamentu - pučana, socijaldemokrata, liberala i zelenih - pozvali da se donese pozitivna odluka za ulazak u šengen za sve tri zemlje.

Još lakše preko granice

No što to konkretno znači za građane. od 1. siječnja granična kontrola bila ukinuta na svim graničnim prijelazima na unutarnjoj granici, odnosno prema Republici Sloveniji i Mađarskoj. Dok s druge strane na granicama sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom – situacija je nepromijenjena. To postaje vanjska granica Schengena. Kilometarske kolone u špici sezone past će u zaborav. Kao i dugotrajna čekanja na granici te će 73 kopnena prijelaza na granici Hrvatske sa Slovenijom i Mađarskom prestati postojati. Osim turista to će najbolje osjetiti građani koji žive uz samu granicu.