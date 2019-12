DANAS JE ‘POTOP’: Kišu ćete teško izbjeći, evo gdje će biti najgore. Mazzocco Drvar otkrila koji će dan sljedeći tjedan biti najljepši

Poslije izbornog dana, nakon dugotrajne južine imat ćemo vrijeme po buri, bez glavobolja i nesanice, a poslijepodne su izvjesne obilne padaline. Poseban oprez je potreban za sve koji na birališta idu automobilom ili brodom

“U sjeverozapadnoj Hrvatskoj bi eventualno mogli ujutro uloviti pokoji suhi sat, ali samo ako izađu glasati čim se otvore birališta. Slavonci imaju još nekoliko sati fore, kiša bi na istoku trebala početi tek oko podneva. Na moru će cijelo prijepodne biti kišno, dapače, kiša će biti jaka i obilna, a pratit će je i jaka južina, snažno jugo koje će okretati na oštro i lebićadu“, ističe glavna metereologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar.

Poslijepodne će pak lijevati u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj te osobito u gorju gdje bi zbog jake kiše moglo biti i izljeva kiše na kolnike, pa čak i poplavanja kuća. Ako na biralište idete automobilom, svakako pripazite!

Ako pak idete brodom, računajte da će i situacija na moru biti prilično neugodna, poslijepodne se očekuje naglo dizanje i nekoliko sati s jakom i neugodnom tramontanom.

Kiša će u primorju u drugom dijelu dana već slabjeti i prestajati, najviše izgleda za suho vrijeme prije zatvaranja birališta imaju Istrani i Kvarnerani.

Računajte da ćete na biralište najvjerojatnije morati po kiši, obujte čizmice i uzmite kišobran i svakako obavite svoju dužnost!

Nakon izbornog dana zahladnjenje

Nedjelja je i službeno prvi dan zime, a i vrijeme će se početi ponašati u skladu s godišnjim dobom. Idućih dana bit će postupno hladnije i većinom suho, pogodno za sve aktivnosti na otvorenom pa i nastavak kampanje. No, važnije je zapravo to da će se i strujanje napokon okrenuti, nakon dugotrajne južine imat ćemo vrijeme po buri, bez glavobolja i nesanice i birači će moći trezvenije razmišljati do drugog kruga.

U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj past će ovog vikenda i 40-ak litara kiše po četvornom metru, na moru do 80, a najviše i opet u Gorskom kotaru i Lici, i do 120 milimetara.

Veći dio te oborine izlit će se u gorju i na Jadranu u prvom dijelu dana. Kiša će biti jaka uz grmljavinu, a pratit će je i snažno jugo koje će okretati na oštro i lebićadu. U središnjoj Hrvatskoj imat ćemo par suhih sati, do otprilike 8 ili 9 ujutro, a u Slavoniji i Baranji će se veći dio prijepodneva zadržati suh.

Poslijepodne malo drugačiji scenarij. Lijevat će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj te još jače u gorju. Na Jadranu će kiša u drugom dijelu dana već slabjeti, najviše izgleda za nekoliko suhih kasnoposlijepodnevnih sati imaju Istra i Kvarner. Ipak, vjetar će i dalje biti dominantan, očekuje se naglo dizanje i nekoliko sati s jakom i neugodnom tramontanom. Temperatura se kroz dan neće znatnije mijenjati.

No, snižavanje temperature nastavlja se sljedećih dana. U ponedjeljak već ujutro svježije, a od Božića valja računati i na slab mraz. Na Svetog Stjepana i prema kraju tjedna i danju sve hladnije. Tjedan većinom suh, na blagdane nećemo brinuti o rekvizitima za kišu, a vjerojatnost za nju povećava se, vidimo, tek u petak.

I na moru većinom suho i djelomice sunčano, a najljepši dan u tjednu bit će Božić. Temperature malo primjerenije, ali i dalje više nego što bismo voljeli imati u ovom dijelu godine. Nakon dugotrajnog razdoblja s jugom, napokon predah uz tramontanu i buru.

Jasno je, dakle, da zima koja je došla danas u 5 sati i 19 minuta, donosi i malo zimskije vrijeme, a najhladniji će biti upravo dani od Božića do Nove godine. Ako i uleti kakva božićna ciklona, ona neće biti osobito pamtljiva.