DANAS JE POSLJEDNJI DAN OVAKO LIJEPOG I TOPLOG VREMENA: Stiže promjena, Vakula otkrio što nas očekuje već od sutra

Osim niže temperature, osjećaj hladnoće pojačavat će mjestimice umjeren, u unutrašnjosti Dalmacije i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar

Ako ste navikli na ovu proljetnu toplinu, uživajte još danas jer već sutra nam stiže velika promjena. I ovoga petka moguć je poneki temperaturni rekord poput onih u prošlih dana, pa i u četvrtak, kada je još ponegdje izmjerena za veljaču rekordna temperatura. Tako je, primjerice bilo na Pargu, te u Metkoviću i pulskoj zračnoj luci, a ponovno i u Gospiću, kaže HRT-ov Zoran Vakula.

Od subote će biti hladnije, ali još uvijek toplije od znane zimske hladnoće ovog dijela godine, te povremeno oblačnije, uglavnom u subotu uz mogućnost gdjekoje kišne kapi. Bit će i vjetrovitije, ponajviše tijekom vikenda na Jadranu, gdje će jaka bura s olujnim udarima onemogućavati normalno prometovanje, te donositi hladniji zrak od ovoga koji smo imali prošlih dana.

U petak poslijepodne će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti 19-20 °C, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, ponegdje tek nakon jutarnje magle i niskih oblaka, te najniže temperature od -1 do 2 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj petak stabilan i iznadprosječno topao, te u mnogim mjestima najprije maglovit, zatim pretežno sunčan. Jutarnjih će minusa biti samo ponegdje, a poslijepodnevna će temperatura biti od 18 do 20 °C, što će jamačno odgovarati aktivnostima na otvorenome, posebice na Banovini.

Magla i niski oblaci

I u mnogim mjestima u gorju i na sjevernom Jadranu dan će početi maglom i niskih oblacima, nakon kojih će biti dosta sunčanih sati, tijekom kojih će temperatura od ujutro oko 0 °C u unutrašnjosti te od 4 do 10 °C uz more – doći do vrijednosti između 17 i 21 °C.

Razmjerno će toplo i stabilno biti i u Dalmaciji, uz ponovno najveći dnevni hod temperature u unutrašnjosti – od ujutro ponegdje malog minusa do poslijepodne oko 23 °C. I pritom većinom tiho ili slab vjetar te more mirno i malo valovito.

Podjednako i na jugu Hrvatske, također uz vidljivost mjestimice smanjenu zbog magle. Temperatura ujutro od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti i samo oko 4 °C, a poslijepodne od 17 do 20 °C.

Hladnije, oblačnije, vjetrovitije…

Od subote će biti hladnije, oblačnije i vjetrovitije, ali i dalje na kopnu uz temperaturu zraka barem oko prosječne za doba godine. Uz prolazno više oblaka u subotu, malo kiše može pasti uglavnom u gorju. Osim niže temperature, osjećaj hladnoće pojačavat će mjestimice umjeren, u unutrašnjosti Dalmacije i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ponegdje i sjeverozapadni.

Na Jadranu tijekom vikenda još vjetrovitije nego na kopnu, uz često jaku buru, lokalno i s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu, zatim i južnije. Temperatura zraka bit će u padu unatoč i dalje prevladavajuće sunčanom vremenu. Prolazno više oblaka bit će osobito u subotu na sjevernom Jadranu, gdje postoji i mala vjerojatnost gdjekoje kišne kapi. biti 19-20 °C, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, ponegdje tek nakon jutarnje magle i niskih oblaka, te najniže temperature od -1 do 2 °C.