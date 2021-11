Sve gora epidemiološka situacija očito je dodatno potaknula onaj dio građana koji se dosad još nije cijepio da to učini. Još jučer su se stvarale gužve na punktu Škole narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar koja je radila prekovremeno, a danas se u Zagrebu cijepilo samo na Velesajmu, i to do 12 sati.

Gužve su se na Velesajmu stvarale od jutra, a iz Grada su priopćili kako je danas na punktu za cijepljenje na Velesajmu cijepljen 1661 građanin.

Zbog povećanog interesa za cijepljenje, od utorka, 9. studenog, Grad Zagreb je organizirao osam dodatnih punktova za cijepljenje.

Radno vrijeme cjepnih punktova je svakim radnim danom i vikendom od 14:00 do 20:00 sati.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR

PUNKT Runjaninova 4 PUNKT Lučko, Lučko 2 a PUNKT Šestine, Šestinska cesta 1

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK

PUNKT Sesvete, Ninska 16 PUNKT Dubrava - Trnava, Resnički put 81

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD

PUNKT Gajnice, Ulica Kerestinačkih žrtava 31 PUNKT Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 1 PUNKT Prečko, Prečko 2 a

Cijepljenje na Velesajmu

Građani se mogu cijepiti i na cjepnom punktu Velesajam u Paviljonu 9. Termini cijepljenja svim dostupnim vrstama cjepiva prema javnom pozivu na Cijepnom punktu Velesajam odvijaju se sukladno sljedećem rasporedu: ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom od 8.00 do 12.00 sati te utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19.00 sati.

Dva punkta za cijepljenje bez najavljivanja

Cijepljenje se odvija i na dva punkta za cijepljenje bez najavljivanja koje organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Cijepljenje u Rockefellerovoj 4

Prvi punkt organiziran je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar na adresi Rockefellerova 4. Građani se bez prethodne najave mogu cijepiti svake srijede od 16.00 do 20.00 sati i svake subote od 10.00 do 14.00 sati. Dostupna su sva cjepiva, a građani mogu primiti prvu, drugu ili treću dozu cjepiva.

Cijepljenje na Kajzerici

Drugi punkt građanima je na raspolaganju na Kajzerici, u Ulici Radoslava Cimermana 64a u Zagrebu. Cijepiti se može svakim radnim danom od 14.00 do 18.00 sati.

Cjepivo Moderna je dostupno utorkom, srijedom i četvrtkom.

Sva ostala cjepiva (Comirnaty, Astrazeneca i J&J/Janssen) dostupna su svim danima u tjednu.

Građani na istoj adresi mogu primiti i treću dozu cjepiva svaki radni dan od 14.00 do 18.00 sati. Obavezno je predočenje potvrde o cijepljenju ako je osoba došla po drugu ili treću dozu cjepiva.

Cijepljenje u ljekarnama - potrebna telefonska najava!

Ljekarne u kojima se provodi cijepljenje protiv bolesti COVID-19:

LJEKARNE FARMACIA, Božidara Magovca 47, 10 000 Zagreb, telefon 01 6602 783

LJEKARNA JELIĆ HRGIĆ, Zagrebačka cesta 128, 10 000 Zagreb, telefon 01 889 5202

LJEKARNA SESVETE, Dom zdravlja Zagreb istok, Ninska 10, 10 360 Sesvete, telefon 01 2000 319

LJEKARNA DUBRAVKA ŠTIMAC, Ilica 81, 10 000 Zagreb, telefon 01 3778 752

LJEKARNA ANKICA ŽAJA, Ulica Svetog Mateja 67, 10 000 Zagreb, telefon 01 292 5607

LJEKARNA MARIO VREBČEVIĆ, Lanište 13D, 10020 Zagreb, telefon 01 3018 466

Za cijepljenje u ljekarnama potrebno je najaviti se telefonskim putem.

Popis svih ljekarni u Hrvatskoj u kojima se možete cijepiti možete pronaći OVDJE.