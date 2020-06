DANAS JE MOGUĆE IZRAŽENIJE NEVRIJEME, NEGDJE VEĆ I GRMI; Vakula: Za neke bi moglo biti ‘nasilno’; A onda nam stiže brutalno zatopljenje…

Sredinom tjedna promjenjivo, uz još čestu kišu i grmljavinu, te uz svježija jutra i toplija poslijepodneva nego u utorak. Tijekom stabilnijeg i sunčanijeg petka i subote daljnji porast temperature, mjestimice vjerojatno čak i uz vruć dan, osobito u unutrašnjosti, a u nedjelju opet promjena…”, navodi Zoran Vakula

Grmi jutros na širem riječkom području, gdje pada kiša koje ima i na srednjem i južnom dijelu Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici, gdje je pretežno oblačno. Iza oblaka provirilo je sunce u središnjim predjelima unutrašnjosti. Tamo će kasnije poslijepodne ponovno biti kiše i pljuskova, i u Slavoniji i Baranji i duž većeg dijela obale, gdje su mogući neverini, navela je u srijedu ujutro meteorologinja N1 televizije Tea Blažević.

Dodaje kako je nestabilna atmosfera, pa prolazno može biti i izraženije grmljavinske aktivnosti i lokalno obilnije oborine.

U Zagrebu u subotu čak 30 stupnjeva?!

“Zasad nema opasnosti od poplava, koje su već zadesile susjednu Bosnu. Dobra je vijesti da će petak i subota biti suhi i sunčani, pa će temperature biti više, u Zagrebu i do 30, u subotu. Vrlo toplo bit će i na istoku zemlje, u unutrašnjosti Dalmacije”, navodi Tea Blažević za N1.

Sličnu prognozu ima i Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a u objavi pod naslovom: ‘I u srijedu nestabilno, za neke vrijeme i “nasilno”‘.

“Sredinom tjedna promjenjivo, uz još čestu kišu i grmljavinu, te uz svježija jutra i toplija poslijepodneva nego u utorak. Tijekom stabilnijeg i sunčanijeg petka i subote daljnji porast temperature, mjestimice vjerojatno čak i uz vruć dan, osobito u unutrašnjosti, a u nedjelju opet promjena…”, navodi Vakula.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Srijeda: I dalje promjenjivo, ali i malo toplije

“I u srijedu će u istočnoj Hrvatskoj vrijeme biti nestabilno, s mjestimičnom kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost lokalnog nevremena. Dakako, bit će i sunčanih razdoblja, uz koja će najviša temperatura porasti i do oko 25 °C. Na vlagu i sparinu, ali zbog više sunca i na višu temperaturu nego što je bila u utorak, treba biti spreman i u središnjoj Hrvatskoj, uz promjenjivo vrijeme, ponegdje kišu, pa i pljuskove praćene grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. A ujutro može lokalno biti i magle. I na zapadu zemlje vrijeme tijekom srijede obilježit će mjestimična kiša i grmljavina, osobito u prvom dijelu i sredinom dana, a u drugom dijelu bit će sunčanije. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na otvorenom moru jugo i južni vjetar, uz ponegdje umjereno valovito more. Poslijepodnevna temperatura od 17 u gorju do 23 °C na sjevernom Jadranu. Podjednako vrijeme će biti i u Dalmaciji, u čijoj su unutrašnjosti osobito mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, a početkom dana mjestimice sjeverozapadni. Najviša temperatura oko 23 °C. Od 22 do 24 °C i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također mjestimice biti kiše i grmljavine, koje uglavnom u prvom dijelu dana mogu biti izraženije. Poslijepodne više sunca, a pljuskovi i dalje mogući u zaobalju. Jugo i jugozapadnjak uglavnom će biti slabi, a more malo valovito”, navodi Tomislav Kozarić.

I dalje promjenjivo, ali i toplije

“Promjenjivo vrijeme s mjestimičnom kišom te pljuskovima i grmljavinom na Jadranu će biti još i u četvrtak, a zatim pretežno sunčano i prolazno stabilnije. Pritom će dnevna temperatura postupno i osjetno porasti, što će zagrijati i more. Puhat će slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, u petak sjeverozapadnjak. U kopnenom će području pljuskovi u četvrtak biti rjeđi, uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U petak i subotu prevladavat će sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na istoku i sjeverozapadni. Osjetno će zatopliti, pa temperatura u subotu na zapadu može dosegnuti i vrućih 30 °C”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.