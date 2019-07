ZAPOSLENI U ZDRAVSTVU ŽELE 4 POSTO VEĆU PLAĆU: Prijete štrajkom ako Vlada ne prihvati izmjene kolektivnog ugovora

Vlada je još u ožujku postavila 31. srpnja kao rok za dovršetak pregovora o novom kolektivnom ugovoru uzdravstvu, no zbog nezadovoljstva ministra financija, sindikati se boje presedana

Zaposlenima u zdravstvu plaća bi se trebala u prosjeku povećati za četiri posto. No, to ovisi o tome hoće li Vlada na današnjoj sjednici užeg kabineta prihvatiti takav dogovor. Naime, Vlada je još u ožujku postavila 31. srpnja kao krajnji rok za izmjene kolektivnog ugovora u zdravstvu, a pregovore sa sindikatima je vodio resorni ministar Milan Kujundžić. Ishod dugih pregovora je spomenuto povećanje plaće koje mora amenovati Vlada, zbog čega će na Markov trg danas doći i predstavnici sindikata. Ako novi uvjeti ne budu prihvaćeni, vjerojatno će uslijediti štrajk, piše Večernji list.

“Dogovoreno je povećanje plaća, ali Vlada još nije donijela konačnu odluku. Mi smo to parafirali, ali ne mogu ništa više govoriti jer Vlada dosad nije prihvatila naš dogovor. Danas je zadnji dan kada istječe kolektivni ugovor i mi moramo odlučiti što ćemo, hoćemo li u štrajkove ili ćemo dobiti povišicu”, govori Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara.

Marić nezadovoljan

Prašnjak objašnjava kako je ova dvojba u sindikatu uzrokovana time što se nikad nije dogodilo da se sindikalni dogovor s ministrom ne prihvati. Dodatni problem je i to što je danas posljednji dan primjene njihova sadašnjeg kolektivnog ugovora, a ni kuloarske priče im ne idu u prilog. Naime, neslužbeno se doznaje kako ministar financija Zdravko Marić nije zadovoljan novim izdvajanjem od 450 milijuna kuna, dok je s druge strane Kujundžić koji je sa sindikatima sve dogovorio. Osim toga, pozitivna odluka Vlade će eliminirati moguće štrajkove, ali i potaknuti zaposlene u drugim javnim službama da krenu tražiti bolje uvjete.

Odluka Vlade iz ožujka, zbog koje se i krenulo u pregovore sa sindikatima, donesena je zbog toga što Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata nije izmijenjen na način da u pregovorima može sudjelovati i Hrvatski liječnički sindikat. No, i pregovori o izmjenama kolektivnog ugovora vođeni su bez liječnika.

“Hrvatski liječnički sindikat zapravo je u svojstvu saveznika jer mi nemamo nikakvo pravo potpisivati, ali liječnicima je dosta jer godinu i pol čekamo reprezentativnost. Bivši ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić obećavao je to lani u ožujku, pa do jeseni pa toga nije bilo ni do isteka produljenja roka. Dokad više? I sad to malo što smo uspjeli dogovoriti povoljnije dodatke, ni to neće biti? Ne znam dokad mi možemo biti mirni”, kaže Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Koeficijenti, dodaci i statističke vrijednosti

Ti povoljniji dodaci odnose se na detalje koji donose spomenutih prosječnih četiri posto veće plaće zaposlenima u zdravstvu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u bolnicama je u prvom kvartalu ove godine bila oko 8000 kuna. No, plaće liječnika i medicinskih sestara ovise o nizu koeficijenata i dodataka, a navedeni prosjek je statistička vrijednost za koju medicinske sestre kažu da mogu samo sanjati.

Kao opcija oko donošenja novih uvjeta kolektivnog ugovora spominje se i odgoda dogovora. Zbog nesigurnog ishoda pregovora na Markovu trgu zdravstveni djelatnici su uznemireni i razmišljaju o štrajku. Čulinović Čaić kaže da ne može niti hoće sama donositi odluke, ali da liječnici više ne mogu šutjeti. Zdravstveni radnici u se u Hrvatskoj već šest godina bore za veće koeficijente u svojim djelatnostima, a istodobno u nizu europskih zemalja plaće liječnika i sestara rastu.