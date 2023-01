I dalje nema dogovora između predstavnika sindikata Holdinga i Uprave. Nema dogovora oko povećanja plaća za svih 7000 radnika, a ako se ne dogovore danas onda se stječu uvjeti za generalni štrajk.

Pregovori se nastavljaju danas u 9 sati kada predstavnici sindikata dolaze na razgovor kod gradonačelnika Tomislava Tomaševića, doznaje N1. Nakon toga, u 11 sati, Tomašević će održati svoju redovnu press konferenciju, a u 13 sati ide razgovarati s radnicima u Čistoći. U poslijepodnevnim satima, u 17, sindikati Holdinga razgovarat će s miriteljicom.

Nova ponuda Uprave na stolu?

U ponedjeljak, od 15 sati započeo je sastanak pet sindikalnih predstavnika i troje predstavnika Uprave Holdinga. Sastanak je trajao do iza 21 sat, a Jutarnji list doznaje da je atmosfera na sastanku bila nešto bolja nego što je bila proteklih dana. Ipak, izgleda kako su ostvareni neki pomaci.

"Nova ponuda Uprave je na stolu, to možemo potvrditi. Promijenili su retoriku, sada više nije samo ‘naše ili nikako‘. Sindikati su ostali na svojim pozicijama i za to imamo podršku radnika. Moramo reći da je svima u interesu da do dogovora dođe", ispričao je izvor.

Glavni prijepor zbog kojeg ne dolazi do mirenja dviju strana je povećanje plaća radnika. Neslužbeno, Holding sindikatima nudi paket od 60 milijuna kuna za plaće radnika, a sindikati traže 87 milijuna. Međutim, Uprava je sada ipak spremnija na kompromise.

'Ako dođe do štrajka, sve će stati'

Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET Zagreb, sinoć je na HRT-u rekao kako cijeli proces pregovora u Zagrebačkom holdingu traje od studenog prošle godine. Nakon što se vidjelo krajem prosinca da se pregovori kako kaže, ne vode u dobroj vjeri, sindikati su pokrenuli proceduru mirenja.

Na pitanje kako bi izgledalo da dođe do generalnog štrajka radnika, Jović je rekao kako bi se završio proces mirenja, nakon toga bi sindikati odredili poslove koji se ne smiju prekidati. Još jednom je naglasio da štrajk ne zazivaju ni sindikati, a ni radnici.

“Ako dođe do štrajka sve će stati u Gradu Zagrebu. Od Zrinjevca, Čistoće, Zagrebačkih cesta, Zagreb parkinga, Gradskih groblja, dakle, svih sastavnica Holdinga”, istaknuo je.