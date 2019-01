STIGLA TJEDNA PROGNOZA: Danas je bilo iznadprosječno toplo, ali nemojte se previše naviknuti. Evo nove promjene

Povremena će kiša prema kraju tjedna biti sve češća

Nakon ponedjeljka – u većini Hrvatske najtoplijeg dana dosadašnjeg dijela godine, štoviše, u mnogim mjestima najtoplijeg još od Badnjaka – u utorak i srijedu će u unutrašnjosti opet prevladavati noćni i jutarnji “minusi”. Ponovno će biti i većinom suh pa i pretežno sunčan dan, uglavnom i dva, a od četvrtka opet oblačnije, uz povremene oborine.

Pritom će do petka biti iznadprosječno toplo, uz povremenu mjestimičnu kišu, zatim hladnije, ponegdje uz snijeg, najprije u gorju zatim vjerojatno i u nizinama.

Promjenljiv će tjedan upotpuniti i vjetar – u utorak će još puhati ponegdje umjerena i jaka bura i tramontana, u unutrašnjosti sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a od srijede jugozapadnjak, na Jadranu većinom jugo, vjerojatno najjače u četvrtak, u Dalmaciji i petak, tijekom kojeg će na sjevernom Jadranu ponovno biti bure, podno Velebita moguće i olujne, stoji u HRT-ovoj prognozi.

Utorak – barem djelomice sunčano, ali hladnije, prijepodne i vjetrovito

“U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, poslijepodne uz promjenljivu naoblaku. Najniža jutarnja temperatura bit će od -5 do -2 °C, a najviša dnevna između 4 i 6 °C, no uz povremeno umjeren, u Podunavlju i jak sjeverozapadni vjetar doimat će se i hladnije.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -2 °C, a najviša dnevna oko 6 °C.

U Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu također prevladavajuće sunčano, u prvom dijelu dana i vjetrovito. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom će Jadranu jaka i olujna bura i tramontana do poslijepodneva znatno oslabjeti pa će i more biti u smirivanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u gorju od -6 do -3 °C, u unutrašnjosti Istre i duž obale i na otocima između 1 i 6 °C. Najviša dnevna u gorju oko 3 °C, drugdje između 10 i 13 °C.

U Dalmaciji će utorak obilježiti jak sjeverni vjetar i bura, no prevladavat će sunčano vrijeme. Bit će i dalje relativno hladno, a dodatnom osjećaju hladnoće pridonosit će i jak vjetar, uz koji će more biti umjereno valovito i valovito.

Na jugu Hrvatske obilje sunčanih sati, no također razmjerno svježe uz jaku, na udare i olujnu buru i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 6 °C, a najviša dnevna između 7 i 10 °C pa će i dalje biti malo hladnije od prosječnog za sredinu siječnja.”

Sredinom tjedna južina i još toplije, pa oblačnije, hladnije…

“U većinom sunčanu srijedu, kada zapuše umjeren jugozapadni vjetar, u kontinentalnom će područjubiti manje hladno. Vrijeme ‘po južini’ zadržat će se do petka, pri čemu će povremene kiše u četvrtak biti uglavnom u gorju, a u petak i drugdje. Od subote hladnije vrijeme, s kojim će i rasti vjerojatnost za snijeg, prvo u gorju, od nedjelje i u nizinama.

Na Jadranu će bura i sjeverni vjetar u srijedu sasvim oslabjeti i okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo. Srijeda će biti većinom sunčana, tek će se prema kraju dana početi gomilati oblaci, osobito na sjevernom dijelu, gdje će u četvrtak kiša biti najvjerojatnija. Do petka će biti još toplije, većinom uz još jače jugo, na sjevernom dijelu samo ponegdje prolaznu buru, a povremena će kiša prema kraju tjedna biti sve češća”, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko.