DANAS IMAMO MANJI BROJ ZARAŽENIH NEGO PROTEKLIH DANA: No, razlog bi se mogao skrivati u jednom detalju

Danas je Nacionalni stožer, iznimno, izvjestio o broju zaraženih u nešto manje od 24 sata. Od sutra se taj period vraća na staro

U Hrvatskoj su od subote u 12,15 sati do danas u 7,45 sati zabilježena 262 nova slučaja zaraze koronavirusom, a jedna osoba je umrla, izvijestio je danas Nacionalni stožer civilne zaštite RH. U odnosu na jučer, kada je zabilježeno 312 novozaraženih, u pitanju je očigledno nešto manji broj zaraženih.

No, danas je promijenjeno vrijeme objave podataka, a samim time i period u kojem su se računali zaraženi bio je kraći. Naime, jučer je objavljeno da će se od nedjelje priopćenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske objavljivat svakodnevno u 10:00 sati. Dovelo je to do toga da podaci za nedjelju ne obuhvaćaju 24 sata, nego nešto manje. Od sutra se stvari vraćaju u uobičajeni ritam od 24 sata.

“S obzirom na promjenu vremena objave podataka, samo sutrašnje brojevi obuhvaćat će nešto kraći vremenski period: danas od 12:15 h, do 7:45 sutra”, napomenili su jučer na Twitteru.

Do sada je Nacionalni stožer objavljivao podatke o koronavirusu koji su bili prikupljeni od lokalnih stožera zaključno s 12:45, unutar 24-satnog perioda, a lokalni stožeri su u pravilu ranije objavljivali podatke po županijama.

