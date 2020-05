MOŽETE IM REĆI ‘PA-PA’: Danas ih gledate, a već sutra će postati prošlost – nakon četiri godine, neki političari će sigurno nestati sa scene

Izbori u srpnju znače da ćemo uskoro u saborskim klupama gledati druge ljude jer neki od sadašnjih zastupnika vjerojatno više neće ući u parlament

Saborske zastupnike u ovom sazivu Sabora gledali smo četiri godine, a ponekad se činilo kao da gledamo dramu, sapunicu i stand up nastup. Tako su neke stražari iznosili, neki su prijetili tim istim stražarima, drugi su se svađali, vrijeđali, govorili o “jugozomboidima”, dok su treći šutjeli četiri godine.

Oni su izglasavali zakone i praktički krojili život ljudi u Hrvatskoj. No, izbori u srpnju znače da ćemo uskoro u saborskim klupama gledati druge ljude jer neki od sadašnjih zastupnika vjerojatno više neće ući u parlament. RTL Direkt analizirao je tko bi mogao od jeseni postati politički otpisan i nevažan novinarima.

“Imate ljude koji su egzistencijalno osigurani, ne moraju raditi, imaju mogućnost baviti se amaterski politikom i oni uporno pokušavaju”, objašnjava za RTL Direkt Krešimir Macan, politički analitičar.

Gdje su danas nekoć aktualni političari?

Bivši ministar obrane, Ante Kontromanović, sada radi kao savjetnik naftne kompanije Crodux kod umirovljenog generala Ivana Čermaka.

“Kako dobiti novi posao, kako proširiti posao – to je jako dinamično, izazovno, ali nisam ni u jednom trenutku požalio što sam pobjegao iz jedne sigurnosti u, rekao bih, jednu džunglu. Svaki slobodni trenutak koristim da bih planinario, a imam i drugi hobi, to je ronjenje, tako da upražnjavam to sve, puno učim”, kazao je Kontromanović.

Prije četiri godine Ivan Tepeš bio je jedna od glavnih tema. On je nekada bio bivši potpredsjednik Sabora, a politiku je napustio preko noći i sada radi kao zamjenik ravnatelja Matice iseljenika.

“Kada postanete javna osoba, nema povratka, svi me prepoznaju na cesti, imaju ovo ili ono mišljenje. Sada kada se kao doktor povijesti bavim političkom povijesti, jako je to dobro iskustvo jer bez te visoke politike i doživljavanja svega iza scene, što je zapravo prava politika, mogu bolje raditi svoje znanstvene radove. Evo, i knjigu pišem”, otkrio je Tepeš za RTL.

Tko će od aktualnih političara iz Sabora poći nekim drugim putem, ovisit će samo o njihovu radu tijekom zadnje četiri godine te poziciji u kojoj će izlaziti na izbore.

