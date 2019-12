DANAS DOLAZI SNIJEG, ALI TO NIJE NAJVEĆI PROBLEM: Moguća je i obilna kiša, oluja, tuča, pijavice… Bit će izraženijih nevremena

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, ujutro moguće s maglom. Uglavnom je poslijepodne i navečer moguća mjestimična kiša, samo rijetko i snijeg

Nakon jučerašnjeg sunca, stiže nam nova porcija oborina. U skladu s dosadašnjim najavama – u četvrtak slijedi novo naoblačenje i kiša, u unutrašnjosti ponegdje i snijeg. Na još većini nepovoljnije vremenske uvjete valja nam se pripremiti i prilagoditi u petak i prvom dijelu subote – posebice od petka kasno poslijepodne do subote ujutro, prognoza je HRT-a.

U kopnenom će području biti i kiše i snijega, i prolazno jakog vjetra, na udare vjerojatno i olujnog, a još će izraženijih nevremena biti na Jadranu, gdje će biti i plavljenja nekih riva. Osim često obilne kiše, ponegdje i grmljavine, vjerojatno i tuče, moguće su i pijavice, a mnogima bi nevolje mogao prouzročiti i jak i olujan vjetar, gdjekad i s orkanskim udarima – najprije južni i jugo, zatim naglo i kratkotrajno jugozapadni pa dugotrajniji sjeverozapadni i sjeverni, uz obalu ponegdje i bura, osobito na sjevernom dijelu!

Kao što će u petak naglo padati, u subotu će tlak zraka naglo rasti pa će se atmosfera stabilizirati, vjetar oslabjeti, nebo se razvedriti. Dolazit će nam sve topliji zrak, u nedjelju i ponovno vlažniji, pa će po nizinama unutrašnjosti magla opet biti česta, mjestimice i dugotrajna, a na sjevernom će Jadranu i u Gorskome kotaru biti i kiše.

Početkom idućeg tjedna na Jadranu i područjima promjenljivo oblačno, uz većinom slabo do umjereno jugo, te povremenu mjestimičnu kišu, a u sjevernijim krajevima većinom suho, u gorju i barem djelomice sunčano, uz jugozapadnjak, koji bi po nekim nizinama opet mogao izostati te omogućiti dugotrajnu maglu.

Oblačno uz kišu i vjetar

U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno, ujutro moguće s maglom. Uglavnom je poslijepodne i navečer moguća mjestimična kiša, samo rijetko i snijeg. Temperatura zraka bit će većinom od -1 do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj čak i malo hladnije, uz najnižu jutarnju temperaturu od -4 do -1 °C, te najvišu poslijepodnevnu od 0 do 3 °C. Bit će oblačno, ujutro mjestimice moguće i maglovito, uz malo kiše i snijega većinom u drugom dijelu dana.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, u Lici i Gorskome kotaru snijega, uz stvaranje poneki centimetar debelog snježnog pokrivača. Puhat će slaba i umjerena bura, mjestimice na udare još moguće jaka, a u drugome dijelu dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

I u Dalmaciji će biti raznolikog vjetra, uglavnom slabog do umjerenog, najprije bure, zatim većinom sjeverozapadnog i jugozapadnog. Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, s povremenom kišom uglavnom poslijepodne. Najniža temperatura zraka od 5 do 10 °C, u unutrašnjosti -1 do 3 °C, a najviša poslijepodnevna od 11 do 13 °C, u unutrašnjosti oko 9 °C.

Od subote toplije, a tek idući tjedan…

Većinom oblačan četvrtak bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, također uz kišu uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim satima. Nakon bure u prvome dijelu dana vjetar će okrenuti na južni i jugozapadni potom na sjeverozapadni smjer, pri čemu će more biti malo, mjestimice umjereno valovito.”

U petak vjetrovito, uz obilnije oborine, a od subote stabilnije, većinom i toplije.

“U petak nova oborinska epizoda. Većinom će kiša, i to u noći i ujutro te ponovno prema kraju dana, kada će opet u nekim kopnenim krajevima biti susnježice i snijega. Od subote uglavnom suho, ponegdje s maglom, koja može biti i dugotrajnija pa će o tome ovisiti dnevni porast temperature, koja će u krajevima bez ili s kratkotrajnom maglom biti viša nego do petka.

Od vikenda će zatopliti i na Jadranu, pri čemu samo na sjevernom dijelu uz više oblaka može biti kiše. No, u petak oblačno i kišovito, i to posebno potkraj dana, kada mjestimice može biti obilnije kiše, a u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom te nevera.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.

Prema sadašnjim prognozama, idući tjedan moći ćemo slobodno spremiti zimske jakne jer se očekuje rast temperatura do čak 16 stupnjeva.

Jednako toplo bit će i na moru, a neko značajnije zahlađenje još se ne nazire.