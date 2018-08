DANAS CJELODNEVNA AKCIJA POJAČANOG NADZORA POMORSKOG PROMETA: Policija će naplaćivati masne kazne

U teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, u vršnom razdoblju turističke sezone plovi više od 60 tisuća domaćih i stranih plovila

Cjelodnevna akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa “Sigurna plovidba 2018” počela je u srijedu ujutro, a trajat će do 19 sati, na području djelovanja svih osam lučkih kapetanija na hrvatskoj obali Jadrana.

Naglasak akcije je na pojačanom nadzoru plovila u područjima najgušćega pomorskog prometa te provjera u kojoj mjeri nautičari zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde.

Kontroliraju poštuju li se pravila

Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka Darko Glažar u izjavi za novinstvo prije početka akcije u Rijeci je naveo da na području Kvarnera sudjeluje pet brodica Lučke kapetanije, a kontrolira se u prvom redu poštuje li se minimalna udaljenost od 300 metara od obale tijekom glisiranja, pridržavanje ograničenja brzine u uskim prolazima, prevozi li se više osoba na turističkim brodovima od propisanog.

Kazna za glisiranje preblizu obali kažnjava se sa 1000 do 15.000 kuna, ovisno o tome je li to počinjeno prvi put ili je riječ o recidivistu, rekao je Glažar.

Uz to, kontrolira se ima li voditelj brodice dokument na plovilu dozvolu za upravljanje, a ako je nema, kazna je 300 do 800 kuna, a ako voditelj uopće nema položen ispit i dozvolu, kazna je od 800 do 5000 kuna. Te kazne se umanjuju ako se plati na mjestu događaja.

Prošle godine 454 akcija spašavanja

Riječki lučki kapetan Darko Glažar rekao je, govoreći o akcijama spašavanja i traganja, za što su također zadužene lučke kapetanije, da je na području cijele zemlje tijekom 2017. godine bilo 454 takvih akcija. Ove godine je do kraja srpnja bilo 370 akcija, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo njih 249. Razlog povećanja broja akcija su nepovoljnije vremenske prilike ove godine, posebno u srpnju, kad se broj plovila na moru znatno povećava.

Koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa pred sami vrhunac turističke sezone ima za cilj preventivno djelovati i upozoriti na na važnost pridržavanja svih propisa u plovidbi i time utjecati na povećanje razine sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu.

U teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, u vršnom razdoblju turističke sezone plovi više od 60 tisuća domaćih i stranih plovila, što zahtijeva pojačani nadzor pomorskog prometa, posebno u područjima najgušćeg prometa, u cilju osiguravanja sigurne plovidbe svim sudionicima koji plove Hrvatskim dijelom Jadrana, a posljedično i svim kupačima, odnosno, osobama koje borave u hrvatskom akvatoriju, navodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, nadležno za provedbu akcije.