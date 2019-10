DANAS ĆETE BITI UMORNI I DEKONCENTRIRANI, A ONDA, NAKON KIŠE, NOVA PROMJENA. Vakula: ‘Bit će kao rijetko kada u povijesti mjerenja…’

U četvrtak će se kiša proširiti na cijelu unutrašnjost, padat će svega nekoliko sati, a do kraja dana posvuda i prestati. U petak počinje stabilno, sunčano i suho razdoblje u kojem će temperatura ponovno rasti, prognozira Dunja Mazzocco Drvar

Nakon svježine Dana neovisnosti već u srijedu slijedi južina, naoblačenje i osjetno zatopljenje, ponegdje i kiša, koje će u većini Hrvatske biti tijekom opet svježijeg četvrtka, a od sunčanijeg petka novo zatopljenje, i to dugotrajnije i osjetnije, pa će drugo listopadsko desetodnevlje biti iznadprosječno toplo, u mnogim mjestima kao rijetko kada u povijesti mjerenja tog dijela godine, prognoza je meteorologa Zorana Vakule za HRT. Vakula navodi da osobito česta u nekim dijelovima Hrvatske nije bila ni jutarnja svježina Dana neovisnosti.

Jučer zabilježeni temperaturni minusi diljem zemlje

“Na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Rijeci, primjerice, niža temperatura od ovogodišnjih 7,7 °C na 8. dan listopada u posljednjih je 70-ak godina bila samo 2016., te 2011., 1994., 1979. i 1959. godine, a na postaji Zagreb Maksimiru još rjeđe – također 2016., 1994.i 1959. godine, te 1971. je bila niža od ovogodišnjih 2,2 °C. Temperaturni “minusi” izmjereni su na mnogim meteorološkim postajama DHMZ-a pri tlu, a ponegdje čak i na 2 metra visine, kao primjerice u Varaždinu, gdje je niža temperatura od -0,9 °C posljednji put ove godine zabilježena još potkraj ožujka”, navodi Vakula.

Kasno navečer očekuje se kiša

S Vakulinom prognozom za nadolazeće dane slaže se i Dunja Mazzocco-Drvar, meteorologinja RTL-a. Biometeorolozi poručuju da se pogoršanje očekuje u drugom dijelu dana, da su kod kroničnih bolesnika moguće manje smetnje vezane uz njihove bolesti, a kod meteoropata umor i slabija koncentracija

“Već od jutra temperatura će biti znatno viša nego jučer, ali to ne znači nužno da će biti toplije. Pred nama je naime vjetroviti dan, u kopnenom području puhat će jugozapadni vjetar koji će u Podravini i Međimurju i na većim nadmorskim visinama imati i olujne udare. Na moru jugo u jačanju, na Kvarneru i Kvarneriću bit će vrlo jako. Jutarnja magla očekuje se prije svega u Posavini i kotlinama zapadne Slavonije. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve više oblaka, a kasno navečer očekuje se i kiša, najprije u Međimurju i na varaždinskom području. I dalje vjetrovito i zbog vjetra prohladno!”, navodi Mazzocco-Drvar.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom dijelu dana porast naoblake, ali će se zadržati suho. Puhat će slab južni vjetar, u zapadnoj Slavoniji umjeren jugozapadnjak, a temperatura će dosegnuti 22. I na srednjem i južnom Jadranu očekuje se naoblačenje, i to s juga gdje su već prema večeri mogući i sporadični pljuskovi! Jugo uz obalu umjereno, na otvorenom nešto jače, i more u jačanju na umjereno valovito. Temperatura zraka malo viša nego danas, i do 24. Na sjevernom Jadranu i u gorju popodne već umjereno i pretežno oblačno, a kiša će se s riječkog područja polako širiti, do kraja dnaa već se očekuje u većem dijelu Istre i Gorskog kotara. Uz umjereno i jako jugo bit će prilično neugodno, a udari vjetra u gorju mogu biti i opasni, prije svega za vožnju na nekim dionicama autoceste Rijeka-Zagreb.

‘U petak počinje stabilno, sunčano i suho razdoblje’

“U četvrtak će se kiša proširiti na cijelu unutrašnjost, padat će svega nekoliko sati, a do kraja dana posvuda i prestati. U petak počinje stabilno, sunčano i suho razdoblje u kojem će temperatura ponovno rasti. Sličan scenarij i na moru, u četvrtak prolazna kiša i okretanje vjetra kroz lebić na buru. Ali ne osobito snažnu. Slijedi toplije i sunčanije razdoblje bez značajnog vjetra. Dobro će doći nakon današnjeg dana koji će biti prilično neugodan. Jugo će na mahove dosegnuti oko 75 kilometara na sat, najjače na uobičajenim dijelovima Jadrana – Kvarneriću i Kvarneru. Udari jugozapadnog vjetra u Podravini, Međimurju i na zagrebačkom području mogli bi dosegnuti oko 60 kilometara na sat, u gorju oko 90, a iznad 1000 metara i do 125 kilometara na sat”, prognozira Mazzocco-Drvar ta RTL.