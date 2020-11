DANAS ĆE BITI PREDSTAVLJENE NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE: ‘Što se tiče ugostiteljskih objekata, sve su opcije na stolu. Kina sigurno zatvaramo’

Jučer su zabilježena 2323 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na ukupno 19.161, uz 47 preminulih osoba te 2093 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 244 osobe

Jučer su zabilježena 2323 nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva je ukupno 19.161

Preminulo je 47 osoba, a ukupno je od početka epidemije zabilježeno 1445 umrlih od posljedica zaraze

2093 pacijenta su na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru njih 244

Nove mjere će obuhvatiti ugostiteljstvo, školstvo, kulturu, sport i promet

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Sindikalni prosvjedi raspiruju strah od širenja zaraze u Južnoj Koreji

7:10 – Južna Koreja pozvala je sindikaliste da otkažu prosvjede u srijedu dok se zemlja bori s trećim valom zaraze koronavirusom, upozoravajući da će svako kršenje mjera socijalne distance biti kažnjeno. Korejska konfederacija sindikata (KCTU) priopćila je da će štrajkati do 200.000 članova, ali da će prosvjedi biti ograničeni na devet ljudi u Seulu, gdje su zabranjena javna okupljanja više od deset ljudi. Deseci članova sindikata pridružili su se skupovima na drugim mjestima koja nisu bila podvrgnuta strogim uvjetima socijalnog distanciranja, uključujući onaj u gradu Changwon na jugoistoku zemlje, kojem je prisustvovalo oko 30 ljudi.

“I dalje postoje visoki rizici od zaraze tijekom prosvjeda i kretanja prije i nakon prosvjeda”, rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Son Young-rae. “Važno je osigurati slobodu okupljanja, ali slijeđenje pravila za zaštitu života ljudi trebalo bi biti na prvom mjestu u trenutnoj situaciji u kojoj se koronavirus brzo širi”, upozorio je.

Južna Koreja izvijestila je o oko 300 novih slučajeva zaraze koronavirusom svaki dan tijekom posljednjeg tjedna, što je navelo zdravstvene službenike da ponovno uvedu stroga pravila socijalnog distanciranja u glavnom gradu Seulu i okolnim regijama. Članovi sindikata prosvjeduju zbog odredbi zakona kojim se radnicima zabranjuje zauzimanje određenih sredstava na radnim mjestima tijekom štrajka. Okupljanja su oživjela sjećanja na veliku epidemiju koronavirusa nakon političkog prosvjeda u kolovozu.

“Rekli su da će se pridržavati antivirusnih smjernica, ali to je krajnje zabrinjavajuće s obzirom na nedavno širenje koronavirusa”, rekao je premijer Chung Sye-kyun na sastanku, obećavajući stroge kazne za svako kršenje pravila vezanog uz socijalnu distancu. Korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti izvijestila je o 382 nova slučaja zaraze koronavirusom, čime je ukupan broj zaraženih osoba u zemlji 31.735, a njih 513 je umrlo.

Novi Južni Wales ublažava restrikcije

7:10 – Australska savezna država Novi Južni Wales (NSW) ublažit će ograničenja socijalnog distanciranja i ukloniti uvjete za tvrtke u kojima zaposlenici mogu raditi od kuće jer su blizu tri tjedna bez lokalnog prijenosa koronavirusa, rekla je premijerka Gladys Berejiklian. Za razliku od mnogih drugih dijelova svijeta koji nameću stroža pravila za usporavanje ponovnog širenja koronavirusa, australske savezne države i teritoriji posljednjih su tjedana počeli ublažavati gotovo sva ograničenja. To je pružilo golem poticaj klimavom gospodarstvu zemlje koje je krenulo u predbožićno razdoblje.

NSW, najmnogoljudnija država u zemlji, od 1. prosinca omogućit će restoranima, pubovima i kafićima da povećaju kapacitete. U pokušaju da oživi poslovna područja u Sydneyu, Berejiklian je rekla da će država od 14. prosinca ukloniti naredbu koja zahtijeva od poslodavaca da zaposlenicima omoguće rad od kuće.

“Potrebno je osigurati da se naše gospodarstvo i dalje pokreće, da radimo i da se ljudi osjećaju sigurnije u 2021. za svoje zarade i svoje poslove”, rekla je Berejiklian u srijedu novinarima u Sydneyu. Poručila je i da će zbog tih promjena u javnom prijevozu biti više ljudi, a država će razmisliti o novčanom kažnjavanju onih koji nisu nosili masku dok su putovali autobusima, vlakovima i trajektima. Ta najava je stigla jer NSW nije zabilježio lokalni prijenos koronavirusom 18. dan zaredom.

Victoria, druga savezna australska država po broju stanovnika, također nije zabilježila nijedan slučaj zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata. Victoria, u kojoj se dogodilo 90 posto smrtnih slučajeva povezanih s virusom u zemlji, sada je imala 25 uzastopnih dana bez otkrivenih infekcija. Australija je prijavila više od 27.800 slučajeva zaraze koronavirusom i 907 umrlih od početka pandemije. U zemlji je ostalo samo 100 aktivnih slučajeva, a većina ih je u karanteni.

Otkrivene neke od novih mjera

Jučer – Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak jučer je otkrio neke od mjera koje će stupiti na snagu kroz nekoliko dana. Ostatak mjera bit će poznat danas. Mjere koje Stožer uvodi obuhvatit će ugostiteljstvo, školstvo, kulturu, sport i promet.

“Razgovori su još uvijek u tijeku, imamo intenzivne razgovore s resornim ministrima. Važno je naći balans između onoga što se može podnijeti i onoga što će nam spašavati živote građana. Mjere do kraja još nisu dogovorene, one će biti poznate sutra. Što se tiče ugostiteljskih objekata i mogućeg zatvaranja, razmišlja se o tome, sve su opcije na stolu, od ograničenja radnoga vremena do toga da se dodatno ograniči broj ljudi i razmak, da rade samo oni objekti na otvorenom, do toga da se u potpunosti zatvore”, rekao je Capak.

“Izgledno je da će se srednje škole prebaciti na B i C varijantu, a da osnovne škole ostaju po sadašnjem modelu. Što se tiče fakulteta, oni većim dijelom rade online. Razgovara se da se poveća broj vozila i da se ograniči broj ljudi u tim vozilima na 30%. Razgovarali smo o tome da se možda pomakne termin za škole, da se oslobodi dio javnog prijevoza, da bi ljudi radili u smjenama i da bi većinom radili od kuće. To ćemo sada dodatno postrožiti”, dodao je.

Kaže kako je sigurno da će se zatvoriti i kina. Što se tiče ostalog, mjere će se dodatno postrožiti, no neće se ići na zatvaranje.

Nešto ranije mjere je predstavio i šef Stožera Davor Božinović. “Do sutra će Stožer pripremiti novi set mjera s kojima ćemo upoznati župane. Taj set mjera bi trebao vrijediti negdje do Božića. Naravno da se radi o oštrijim mjerama od ovih koje su sada”, rekao je uvodno Božinović.

“Policijski sat nikada nije bio opcija, a što se tiče lockdowna, klasični kao u prvom valu sigurno neće biti”, rekao je, uz procjenu da bi epidemiološka situacija mogla potrajati još šest mjeseci.

Milijan Brkić zaražen koronavirusom, ima obostranu upalu pluća

Jučer – Milijan Brkić, bivši zamjenik predsjednika HDZ-a i bivši potpredsjednik Sabora, koji se povukao iz javnosti nakon poraza na unutarstranačkim izborima, zaražen je koronavirusom i navodno se od četvrtka nalazi u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu.

“Brkić ima obostranu upalu pluća, ali na svu sreću ne treba kisik i nije na respiratoru. Nadam se da će se brzo oporaviti”, kazao je izvor blizak Brkiću.