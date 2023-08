Počeo je tjedan u kojem nas očekuje smirivanje vremenskih prilika. Danas će, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavod (DHMZ) biti promjenljivo oblačno, na Jadranu uz dulja sunčana razdoblja. Mjestimice će biti kiše pa i pljuskova s grmljavinom, izraženijih uglavnom u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prema večeri prolazno i jači. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, na jugu prijepodne i sredinom dana prolazno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 28 °C.

Meteoalarm: Priobalje žuto, a kopno zeleno

Što se tiče upozorenja, DHMZ je objavio narančasti meteoalarm u Velebitskom kanalu, u ostatku priobalja na snazi je žuti, a na kopnu nema upozorenja.

Sutra će, prema prognozi DHMZ-a, na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje s više oblaka, no većinom bez oborine. Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će umjerena do jaka bura sredinom dana okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna temperatura između 20 i 24, duž obale od 24 do 28 °C.

U priobalju i dalje nestabilnije vrijeme

Meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a u detaljnijoj je prognozi za HRT kazala da će ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčan, no popodne razvoj oblaka i lokalno pokoji pljusak. Sredinom dana zapuhat će umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom 12, 13 °C, a najviša 22 do 24 °C. Podjednake vrijednosti bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Nakon djelomice sunčanog jutra, postupni rast naoblake i mjestimice malo kiše, pa i u obliku pljuska. Vjetar većinom slab pa će ujutro kratkotrajno biti magle, a popodne u Međimurju i Podravini umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

U gorju i na sjevernom Jadranu naoblaka će biti promjenjiva, no sunčanih razdoblja bit će više na obali. Povremeno valja računati na kišu, gdjegod i u obliku jačih pljuskova s grmljavinom. Umjereno jugo prijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak, prolazno uz neverine na udare i olujan, a navečer bura. Najniža temperatura zraka od 11 °C u unutrašnjosti do 18 °C na otocima. Najviša između 24 i 27 °C, u gorju malo niža.

Malo toplije u djelomice sunčanoj, ali i dalje nestabilnoj Dalmaciji. Umjereno jugo okrenut će najprije na sjeverozapadnjak, zatim navečer i buru na sjevernom dijelu. Ponegdje će padati kiša, no sredinom dana postoje uvjeti za neveru praćenu olujnim vjetrom i obilnom kišom. Nestabilnosti su poslijepodne moguće i na krajnjem jugu Hrvatske. Umjereno jugo prema večeri u okretanju na buru. Stoga more malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 24 do 28 °C."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od srijede sunčanije i toplije

Što se tiče prognoze za nastavak tjedna, Klemenčić Novinc kazala je na HRT-u da će idući dani u unutrašnjosti biti djelomice sunčani i od srijede topliji.

Uz prolazno više oblaka nova pljuskovita oborina, ali vrlo rijetka, izgledna je u srijedu na zapadu, uz granicu sa Slovenijom, te u četvrtak i u Podravini te Podunavlju.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme i bit će vrlo toplo, na srednjem Jadranu u četvrtak i vruće. Umjerena do jaka bura u utorak će okrenuti na sjeverozapadnjak kojeg će prema otvorenom moru biti i sredinom tjedna, dok će uz obalu puhati jugozapadnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: ujutro manje oblaka uz moguću maglu, a slabijih pljuskova bit će i dalje