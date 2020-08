DANAS SE NAJVIŠE PRIČA O PADU BDP-A, A EVO KAKO STOJE OSTALE EUROPSKE DRŽAVE: Iznenadit će vas tko se ‘dobro’ drži

Nije se samo hrvatski BDP srozao jer on je pao i u drugim europskim državama

Danas je brzo odjeknula vijest da je BDP u Hrvatskoj u prvom tromjesečju pao rekordnih 15,1 posto. No, nije se samo naš BDP srozao – on je pao i u drugim europskim državama. Stranica “Geopolitics and Political Peography” na Facebooku je objavila kakav se godišnji pad predviđa u državama Europe.

Prema toj karti, BDP je najmanje pao u Srbiji i u Mađarskoj. Kod susjednih nam Srba BDP se spustio za 3 posto dok je mađarima pao za 3,1 posto. Loše prognoze su definitivno snašle Hrvatsku, no to je ipak bolja prognoza od onoga što je danas objavio Državni zavod za statistiku jer prognoziraju pad od 9 posto.

Loše stoji i Španjolska s predviđanjem od 8 posto pada BDP-a, no nije dobro ni u susjednoj Sloveniji jer njima je predviđen pad BDP-a za isti postotak kao i Španjolskoj.

Prema ovoj procjeni najgore stoji Grčka s padom BDP-a od 10 posto.

