DAN USTANKA U SRBU UZ JAKE POLICIJSKE SNAGE: Prosvjednici: ‘Protiv koga su ustali?’; Organizatori: ‘Oni su mizerna skupina’

Policija u Srbu danas je u žestokom stanju pripravnosti jer samo malo dalje od skupa gdje se obilježava Dan ustanka naroda Hrvatske prosvjeduje Autohtona Hrvatska stranka prava

U organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV), Saveza antifašističkih boraca i antifašista te općine Gračac u Srbu se u subotu obilježava Dan ustanka naroda Hrvatske.

“Nakon tjedana izloženosti ustaškoj represiji, stanovništvo ličkog kraja 27. srpnja 1941. odlučilo je podignuti ustanak. Ustanak je buknuo koordinirano, s obje strane gornjeg toka Une, na teritoriju jugoistočne Like i jugozapadne Bosne”, navodi SNV i dodaje kako se do raspada Jugoslavije, taj datum obilјežavao kao dan početak antifašističkog ustanka u Hrvatskoj.

“Iako više nije državni praznik, danas se on obilježava u slavu antifašističke borbe kao reakcije na sustavnu represiju za vrijeme NDH”, priopćio je SNV.

U bivšoj jugoslavenskoj državi, 27. srpnja službeno se slavio kao Dan ustanka naroda Hrvatske, nakon osamostaljenja Hrvatske taj je praznik ukinut, državni blagdan je Dan antifašističke borbe, koji se slavi 22. lipnja u spomen na osnutak Prvoga sisačkog partizanskog odreda i početka organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj.

Govoreći na skupu u Srbu, saborski zastupnik Milorad Pupovac osvrnuo se i na današnje stanje u društvu u usporedbi s vremenima antifašističke borbe. “Bilo je za sve mjesta i za socijaliste i za liberale i za konzervativce. Danas svjedočimo da se to mjesto sužava, da treba biti mjesta samo za one jedne, samo za desne. I što dalje, to sve desnije”, poručio je Pupovac, a prenio N1.

Kontra-skup

Kao i prijašnjih godina, kontra-skup samo nekoliko desetaka metara dalje održala je izvanparlamentarna Autohtona Hrvatska stranka prava (A-HSP).

“Oni su prvo bili četnici, pa partizani, a sada ustanici. Protiv koga su ustali, protiv djece iz Boričevca koja su pobijena samo zato što su bili Hrvati…” poručio je predsjednik stranke Dražen Keleminec.

“To su povici mizerne skupine izgubljene u vremenu i prostoru. Ovo je jedan od najčasnijih događaja u našoj povijesti. Za mene je neshvatljivo zašto protestiraju”, prokomentirao je, pak, u Srbu bivši predsjednik Stjepan Mesić.

Okupljenima su se obratili i zamjenica općinske načelnice Gračaca Rajka Rađenović, pripadnik VI. Ličke brigade Jovo Korica te povjesničar Hrvoje Klasić.

“Moramo govoriti tko su bili Ante Pavelić i Luburić, ali i Polovina i Orešković o kojima moramo govoriti s ponosom. Živimo u društvu u kojem se spomenici dižu ustaškim vojnicima i stadionima ustaški pozdravi. Nije normalno da ovdje ima ovoliko policije. A vlast neka obnovi Liku, Kordun i Baniji i tako će vlast pokazati poštenje prema budućnosti, ako ne prema prošlosti”, rekao je Klasić, a prenio Večernji list.