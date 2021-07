Nakon niza odgoda, Tomislav Horvatinčić ipak više neće moći odgoditi izdržavanje zatvorske kazne na koju je osuđen, a kako stvari stoje, sutra će se javiti u Remetinec.

Naime, sve to proizlazi iz poruke koju je danas poslao svojim prijateljima putem Messengera, piše Jutarnji list.

"Dragi prijatelji, od sutra stanujem na novoj adresi: zatvor Remetinec… nakon toga, ne znam u koju kaznionicu? Razlog: prometna nesreća na moru, po kojoj sam suđen da sam NAMJERNO UBIO DVOJE TALIJANA. Četiri god i deset mj. zatvora. Da je to slučajno bio nehaj, kazna bi bila do jedne godine zatvora ili uvjetna. Osim toga, sudio me nenadležan sud. Pametnome dosta. Sve vas volim i poštujem! Tomo Horvatinčić", stoji u poruci.

Osuđen 2019. godine

Horvatinčić je do sada nekoliko puta odgodio odlazak u zatvor jer je teško bolestan te su liječnička mišljenja dosad uvijek išla u prilog njegovim zahtjevima da zbog zdravstvenoga stanja ne može ići na odsluženje kazne.

Na kaznu da je kriz za smrt talijanskog bračnog para pravomoćno je osuđen u rujnu 2019. godine, na kaznu zatvora od 4 godine i 10 mjeseci.