DAN PRIJE POČETKA SUĐENJA: Najpoznatiji odvjetnički par i Ivica Todorić prekinuli suradnju! Razišli su se u tumačenjima obrane

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović prekinuli su suradnju u sporu protiv bivšeg čelnika Agrokora u kojem ga se tereti za izvlačenje 1,25 milijuna eura, a govori se i u raskidu suradnje na slučaju glavnog spisa Agrokora

Najpoznatiji odvjetnički par na hrvatskoj sceni Jadranka Sloković i Čedo Prodanović više neće zastupati najpoznatijega hrvatskoga optuženika Ivicu Todorića. Zbog odvjetničke tajne nisu htjeli komentirati raskid suradnje s bivšim vlasnikom Agrokora, koja je počela s otkrivanjem istoimene afere.

No, Jutarnji neslužbeno doznaje kako se radi o sporazumnom raskidu, jer su se odvjetnici i Todorić razišli u tumačenjima obrane. Kraj suradnje Todorića i odvjetnika stiže u nezgodno vrijeme. Naime, sutra bi se Ivica Todorić trebao na Županijskom sudu u Zagrebu po prvi puta izjasniti o svojoj krivnji.

Nema taktike odugovlačenja

On je optužen za izvlačenje 1,25 milijuna eura iz Agrokora putem fiktivnih faktura za konzultantske usluge, u čemu su mu pomogli menadžeri Ante Huljev i Piruška Canjuga te švicarska konzultantica Nicole De Rossi. No, to je samo djelić cjelokupne afere Agrokor, za koju je isti sud nedavno potvrdio optužnicu.

Ako Todorić do sutra ne nađe novog branitelja, predsjednica sudskog vijeća Maja Štampar Stipić će mu dodijeliti branitelja po službenoj dužnosti, zbog čega će ročište biti odgođeno, dok se novi branitelj ne upozna sa slučajem. Iako se ovo čini kao taktika za odugovlačenje, upućeni u zbivanja govore kako Sloković, Prodanović i Todorić planiraju prekid suradnje i u slučaju glavnog spisa Agrokor.

Još dvije istrage

Po tome je spisu Todorić zajedno s drugim okrivljenicima oštetio Agrokor za 1,6 milijardi kuna. Istraga u tom procesu traje već dvije i pol godine te joj se ne nazire kraj, kao ni optužnica. Slična je situacija i s istragom protiv Todorića zbog zajmova tvrtke Nexus ulaganja Agrokoru. Iz iste su tvrtke u nekoliko navrata podnijeli i nekoliko kaznenih prijava u Todorićevo ime. Jedna od njih je bila i protiv premijera Andreja Plenkovića.