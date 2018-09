DAN ODLUKE ZA IVICU TODORIĆA: Pokušat će na sudu osporiti izručenje Hrvatskoj, zastupa ga i supruga Tonyja Blaira

Ako Ivica Todorić na današnjem ročištu u Londonu ne uspije uvjeriti sud u svoje argumente da je žrtva političkog progona, odluka o njegovom izručenju postat će pravomoćna

Danas, s početkom u 10 sati po lokalnom vremenu (11 sati po našem vremenu), na Visokom sudu u Londonu održat će se ročište na kojemu će biti odlučeno o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj, odnosno o njegovoj mogućnosti da se žali na tu odluku.

N1 doznaje da će Todorićev odvjetnički tim predočiti nove dokaze i zatražiti da budu posebno razmotreni u procesu izručenja. N1 također doznaje da će Todorića danas na sudu zastupati Cherie Booth, supruga bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira, jedna od najčuvenijih svjetskih odvjetnica za ljudska prava. Uz nju, Todorića će zastupati i odvjetnik James Hines, stručnjak za obranu u slučajevima gospodarskih prijevara i izručenja, posebno specijaliziran za trgovačko pravo i međunarodne slučajeve.

DAN D ZA BIVŠEG GAZDU: Todorić u četvrtak ima zadnju priliku za izbjegavanje izručenja Hrvatskoj

U Hrvatsku će prisilno ili dobrovoljno

Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot 23. travnja ove godine odobrila je Todorićevo izručenje Hrvatskoj odbacivši argumente njegove obrane da je on žrtva političkog progona. Potom je 24. srpnja Visoki sud u Londonu odbio Todorićevu žalbu na tu presudu, ali mu je odobren zahtjev da još jednom bude saslušan. To je ročište zakazano za danas, a ako na njemu Todorićevi odvjetnici ne uspiju uvjeriti sud u svoje argumente, odluka o izručenju postat će pravomoćna. Todorić, naime, danas nema pravo govoriti pred sudom, već to mogu samo njegovi odvjetnici.

U međuvremenu je Todorić najavio svoj dobrovoljni povratak u Hrvatsku.

“Ja ću se vratiti, nastojat ću neku muziku organizirati kad dođem i ako ću moći da otpjevamo jednu pjesmu kumu Plenkoviću i njegovima. Mislim da će se brzo vidjeti kakav su tim napravili, da će se sve raščistiti i da se neće raditi pod pritiskom”, kazao je .

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković uvjeren je, pak, da bi Todorić, ako ne bude nepredviđenih poteza, mogao biti vrlo brzo izručen Hrvatskoj.

Tijek događaja prenosit ćemo ovdje.