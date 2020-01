DAN ODLUKE: U Splitu na biralištu osvanuo uvredljivi grafit, u Zagrebu već glasali Bandić, Plenković i Kolinda, a kod Milanovića incident

Prvi izborni rezultati bit će poznati već u 20 sati, DIP će ih objaviti na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta. Podatke o odazivu, Povjerenstvo će objaviti u podne i u 17 sati

>>> Zadnje informacije:

Na biračkim mjestima u Mostaru, kojih je ukupno 19, birača je više nego u prvom krugu izbora za hrvatskog predsjednika, no glasovanje teče normalno, potvrdio je u nedjelju član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

GONG se u 11 sati oglasio oko nepravilnosti na biračkim mjestima. Tvrde da je jutro proteklo mirno osim nekoliko dojava. Nekolicina birača je dojavila da su od njih tražene potvrde, iako to nije bilo potrebno, jer su na vrijeme promijenili biračka mjesta.

U Zadru su podijeljeni letci usmjereni protiv kandidata, a u Splitu protiv kandidatkinje. Načelnik jedne općine pozivao je na glasanje za kandidatkinju, što je DIP suzbio, a zabilježen je i slučaj svećenika iz Petrinje koji je agitirao za jednu opciju na biračkom mjestu.

“S obzirom na dojave o organiziranom prijevozu na birališta u BiH, Gong podsjeća da su troškovi prijevoza birača i biračica do birališta zapravo troškovi izborne promidžbe kandidata ili kandidatkinje”, stoji u njihovu priopćenju.

Oko 11 sati na biralište je izašla i Kolinda Grabar Kitarović u pratnji supruga Jakova.

“Danas je dan ponosa, slavi se demokracija. Svaki čovjek je važan i svaki glas je važan. Danas odlučujemo kakvu ćemo Hrvatsku imati idućih pet godina. Idemo zajedno graditi Hrvatsku koja će gledati unaprijed, a ne unatrag”, rekla je Kolinda nakon glasanja.

Kako je bilo i najavljeno na biračkom mjestu u krajiškoj ulici u Zagrebu, oko 10.30 se pojavio i predsjednički kandidat Zoran Milanović u pratnji supruge Sanje. Njega je na biračkom mjestu verbalno napao jedan muškarac, a on je poručio kako “to nije slučajno.”

Milanovićevo glasovanje popratio je jedan manji incidnet. Naime, dok su ga novinari čekali da izađe, jedan muškarac je počeo vikati.

“Evo ga komunjara, laže vas, birajte ga, evo vam ga…. Komunjaru za predsjednika, to vam svima služi na čast”, bio je dio arsenala uvreda na račun predsjedničkog kandidata.

Milanović mu je po izlasku iz zgrade pokušao pružiti ruku, ali čovjek je to urlajući odbio: “Nisi mi predsjednici dao ruku, ej, ajde briši!”. Milanović ga je na kraju ignorirao i pozvao građane da izađu na izbore.

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović jutros je u Mostaru obavio građansku dužnost i medijima rekao kako očekuje veću izlaznost Hrvata u BiH, javlja Klix.ba. U pratnji supruge Bernardice, Čović je izjavio kako je “HDZ BiH poduzeo sve da svaki Hrvat koji želi glasati to može uraditi.”

“Priželjkujem kontinuitet jednog razmišljanja predsjednice RH kada je u pitanju BiH u cjelini, a posebno hrvatski narod u BiH”, rekao je Čović i tako indirektno otkrio za koga je glasao.

Ministar uprave Ivan Malenica svoje biračko pravo iskoristio oko 10 sati u Brodarici pokraj Šibenika.

Oko 9 sati na biralištu se pojavio i premijer Andrej Plenković.

“Danas je drugi krug predsjedničkih izbora, važno je za jačanje demokracije da što više ljudi izađe na izbore i pokloni povjerenje kandidatu koji će Hrvatsku voditi u pravom smjeru. Ja sam svoje pravo iskoristio”, kazao je Plenković.

Oko 8.40 je na splitskoj Osnovnoj školi Mejaši osvanuo uvredljiv grafit vezan uz predsjedničke kandidate. Natpis vulgarnog sadržaja ubrzo je prebojen.

Iz Državnog izbornog povjerenstva javljaju kako su sva birališta osim jednog otvorena na vrijeme. U Zagrebu je zbog tehničkih razloga, poručuju, otvaranje jednog biračkog mjesta kasnilo desetak minuta.

“Razlog kašnjenja jednog biračkog mjesta u Zagrebu tehničke je naravi, brzo je riješen i nije uzrokovao nikakav zastoj u glasovanju”, rečeno je u DIP-u.

DIP će u nedjelju u podne objaviti prve podatke o odazivu na drugi krug predsjedničkih izbora u kojemu se odlučuje hoće li Hrvatska imati predsjednicu ili predsjednika, Kolindu Grabar-Kitarović (HDZ) ili Zorana Milanovića (SDP).

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je u društvu supruge Vesne i psa Rudija odmah nakon otvaranja biračkih mjesta ispunio svoju građansku dužnost, javlja RTL.

“Ja uvijek među prvima idem na birališta sa svojim susjedima i vjerujem da će Hrvatska danas odabrati pravi put”, poručio je Bandić.

Kako javlja 24sata, u Mostar je pristiglo stotinu birača i prije 7 sati kako bi dočekali otvaranje biračkog mjesta.

U Hrvatskoj su u nedjelju ujutro otvorena birališta za izbor predsjednika države, kandidati za tu petogodišnju dužnost su sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ) i bivši premijer Zoran Milanović (SDP).

Biračka mjesta, kojih je u Hrvatskoj 6.409, otvorena su od 7 do 19 sati do kada je zabranjena svaka izborna promidžba.

Osim u Hrvatskoj, hrvatski se predsjednik bira u još 47 država, pravo glasa u nedjelju ima 3. 860.000 birača, oko 5.400 više u odnosu na prvi izborni krug, 22. prosinca.

U tom krugu za dužnost predsjednika natjecalo se 11 kandidata, no kako niti jedan nije dobio dovoljno glasova da bi bio izabran, u drugi je krug ušlo dvoje sa najviše glasova, Milanović i Grabar-Kitarović. Jedno od njih ove će nedjelje biti izabrano za predsjednika, onaj tko dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali.

Na glasačkom listiću – dva imena

Birače će ove nedjelje na biralištima dočekati glasački listići sa imenima dvoje kandidata, glasuje se samo za navedene kandidate i to tako da se zaokruži redni broj ispred njihova imena.

Prvi krug sedmih izbora za predsjednika države imao je relativno visoku izlaznost, 51,2 posto, glasovalo je 1,9 milijuna birača, oko 100 tisuća više u odnosu na 1. krug izbora prije pet godina.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) pozvalo je birače da i u nedjelju iskoriste svoje pravo i izađu na birališta.

“Pozivamo birače da u nedjelju izađu na birališta i iskoriste svoje pravo na način kako to smatraju da treba biti”, poručila je potpredsjednica Povjerenstva Vesna Fabijančić-Križanić.

Naglasila je da će nedjeljni izbori biti provedeni kao i svi dosadašnji, pošteno i po najvišim standardima.

Poslodavce koji će u nedjelju raditi, DIP poziva da zaposlenicima omoguće izlazak na biračka mjesta. “Pozivamo ih da organizacijom rada omoguće zaposlenicima/biračima da iskoriste svoje biračko pravo”, istaknula je potpredsjednica DIP-a.

Prvi izborni rezultati već u 20 sati

Prvi izborni rezultati bit će poznati već u 20 sati, DIP će ih objaviti na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta.

Podatke o odazivu, Povjerenstvo će objaviti u podne i u 17 sati.

S obzirom da se hrvatski predsjednik bira u 47 država diljem svijeta, zbog vremenske razlike, u nekima su izbori počeli već u subotu navečer i završit će do nedjelje u podne, odnosno do 13 sati po hrvatskom vremenu i to u Australiji, Kini, Japanu i Indoneziji.

Drugi krug izbora pratit će više od 24 tisuće promatrača, među njima neće biti i oni iz nevladine udruge U ime obitelji kojima je DIP uskratio to pravo, ocijenivši da se U ime obitelji ne može smatrati udrugom koja neovisno promatra predsjedničke izbore jer otvoreno podržava jednu kandidatkinju, Grabar-Kitarović.

Ana Lovrin objasnila zašto je u 2. krugu više glasača

Na pitanje o razlozima za gotovo 5000 više birača u drugom krugu nego što ih je bilo u prvom, Ana Lovrin, potpredsjednica DIP-a kaže da popis birača utvrđuje Ministarstvo uprave. Rekla je da DIP ne nalazi ništa neobično u toj brojci jer je tu prije svega 3000 dodatno aktivno registriranih, onih koji su se prijavili da će biti birači u inozemstvu. Dodaje da je moguće da je netko u dva tjedna postao punoljetan, da oni koji su glasali s “plavom potvrdom” jer nisu imali važeću osobnu iskaznicu u međuvremenu su izvadili važeću osobnu iskaznicu, prenosi N1.

“Oko 14.500 osoba se prethodno registriralo za glasanje u inozemstvu i tu je povećanje oko 2800 u odnosu na prvi krug. Otišli su ljudi na zimovanje, ali treba imati na umu da je primjerice u Austriji jedino moguće glasati u Beču”, rekla je.