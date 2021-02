DAN NAKON NOVE GODINE CIJEPLJEN DIO POLICIJE U DUBROVNIKU, NAČELNIK IH ZVAO DA HITNO DOĐU U BOLNICU: Kažu da bi inače cjepivo završilo u smeću

Dio djelatnika dubrovačke policije primio je cjepiva protiv koronavirusa dan nakon Nove godine, jer bi inače završila u smeću

Nekolicina djelatnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske primila je cjepivo protiv Covida-19 početkom siječnja, među kojima je i načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević. Konkretno, radi se o 17 policijskih službenika kojima je to ponuđeno uz molbu da žurno stignu u bolnicu, a sve to dan nakon Nove godine, doznaje Dubrovački dnevnik.

Mario Puškarić ispred Sindikata policijskih službenika obratio se premijeru Andreju Plenkoviću i ministru Davoru Božinoviću vezano uz cijepljenje policijskih službenika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

U razgovorima s nekolicinom policijskih službenika koji su upoznati s temom i koji su tog dana svjedočili događanjima, kazali su za Dubrovački dnevnik kako je 2. siječnja zaprimljen iznenadni hitni poziv da na Objedinjeni hitni bolnički prijam žurno dođu svi oni koji se žele cijepiti u vrlo kratkom roku. Pretpostavljaju, kažu oni, kako je razlog činjenica što je brojno medicinsko osoblje odustalo od cijepljenja, a kako je cjepivo potrebno primiti u roku od najkasnije pola sata.

Koga je načelnik prvo zvao?

Policijski službenici s kojima je razgovarao Dubrovački dnevnik kažu kako je načelnik Pavličević žurno zvao na telefone dežurnih službenika, koji su nadalje zvali svoje kolege koji su u mogućnosti doći do Hitnog prijma u roku od 15 minuta, kako se cjepivo ne bi bacilo. Vrijedi ponovno napomenuti kako se ovdje radi o danu nakon Nove godine i o suboti.

Pavličević je, kažu oni, prvo zvao one koji imaju određene komorbiditete, koji su gojazniji ili koji kod kuće imaju djecu ili roditelje s teškim bolestima. Također, Pavličević je kazao službenicima da obavijeste one koji su u ophodnji jer oni imaju najviše doticaja s općom populacijom i stoga su znatno ugroženiji. U tih je 15 minuta odrađeno, vjeruju oni, više desetaka poziva između Pavličevića i djelatnika policije te između djelatnika samih koji su imali vrlo kratak rok da se organiziraju i dođu do bolnice.

Mnogi su odustali

Kako su kazali, mnogi su odustali jer se ne žele cijepiti ili jer su već preboljeli Covid, no tvrde kako se tu radilo o jednoj vrlo intenzivnoj komunikaciji u kojima su i sami policijski službenici zvali svoje kolege i pitali ih jesu li u mogućnosti što prije stići na cijepljenje protiv Covida. Od brojnih pristiglih poziva, cijepila ih se tek nekolicina, među kojima i sam Pavličević.

Nije tajna kako Opća bolnica Dubrovnik, kao i mnoge druge bolnice, muku muči s nedostatkom interesa za cjepivo protiv Covida, zbog čega se od 1000 djelatnika, pristalo cijepiti njih tek nešto više od 200. Osim toga, ni nadležna ministarstva dugo vremena nisu davala jasne smjernice oko toga što napraviti s cjepivima koja ne žele primiti oni kojima su namijenjena te brojna od njih propadaju. U tom slučaju je zasigurno tada, 2. siječnja, kad je oko cjepiva vladala određena skepsa, bilo puno korisnije da ih netko primi, posebno oni koji su izloženi virusu svakodnevno kroz svoj rad poput policije, nego da se bacaju u smeće.

Inače, i prema kasnijim naputcima HZJZ-a stoji kako je u slučaju odustajanja osoba koje imaju prioritet prilikom cijepljenja, potrebno osigurati cijepljenje osobama iz rizičnih kategorija kako bi se spriječilo propadanje cjepiva, što, navode, predstavlja nednadoknadivu štetu u takvim okolnostima. Vrijedi spomenuti i to kako početkom siječnja cijepljenje opće populacije još nije krenulo.

‘Ne odbijamo mogućnost cijepljenja’

Dubrovački dnevnik nije uspio dobiti izjavu načelnika PU DN Pavličevića oko ove teme, ali zato jest Index. “Ne mogu ja davati informacije bez Ravnateljstva. Jel vi mene zovete kao Ivana Pavličevića ili načelnika Policijske uprave? Kao načelnik Uprave ja vam ne mogu davati nikakve informacije”, objasnio je Pavličević i dodao: “Kao građanin… To je moja privatna stvar. Bude li potrebno, očitovat ću se Ravnateljstvu.”

No, očitovala se njegova policijska uprava: “Na poziv Opće bolnice Dubrovnik cijepilo se ukupno 17 policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Kako smo upućeni, radilo se o cjepivima koja su ostala neiskorištena nakon što je određeni broj zdravstvenih djelatnika, kojima su cjepiva bila namijenjena, u posljednji trenutak odustao. Cijepljenju su pristupili oni policijski službenici koji su taj dan bili u službi i koji su mogli iznaći vrijeme za cijepljenje. Držimo važnim istaknuti da policijski službenici ne spadaju u najugroženiju i prioritetnu skupinu za cijepljenje, ali zbog prirode svog posla koji podrazumijeva kontakt s većim brojem osoba, nikada neće odbiti mogućnost cijepljenja kada se ona ukaže.”

Inače, ravnatelj dubrovačke bolnice je HDZ-ovac Marijo Bekić. On je nedavno zaokupio pažnju javnosti nakon što je otkriveno da je preko reda cijepio vlastite roditelje te punca i punicu koji su na cijepljenje došli iz Posušja. Nakon što je Ministarstvo zdravstva poslalo inspekciju u bolnicu, priznao da je cijepio i djelatnike MUP-a. Opravdanje je bilo – da se ne baci.

