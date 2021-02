DAMIR VANĐELIĆ POTVRĐEN JE ZA RAVNATELJA FONDA ZA OBNOVU: ‘Bila je to jednoglasna odluka, želim mu puno sreće i uspjeha’

Na sjednici vijeća za ravnatelja Fonda za obnovu predložen je Damir Vanđelić

Nakon sjednice vijeća na kojoj je za ravnatelja Fonda za obnovu predložen Damir Vanđelić novinarima se obratio ministar Darko Horvat.

“Slijedom svih analiza pristigle dokumentacije i slijedom intervjua koje smo obavili sa svim kandidatima, u Upravnom vijeću predložili smo gospodina Vanđelića za ravnatelja Fonda za obnovu. Jednoglasnom odlukom gospodin Vanđelić je na to mjesto i potvrđen. Ja mu želim puno sreće, uspjeha. Čestitka na hrabrosti i ulasku u jedan takav zahtjevan posao”, rekao je Horvat, javlja N1.

Novinarima se obratio i Damir Vanđelić, koji se zahvalio na jednoglasnom izboru ministru Horvatu i Upravnom vijeću. “Mislim da je to odluka koja je u cilju kontinuiteta obnove i nastavka onog što smo počeli raditi. Smatram da je potres danas zaista najbitnija tema koju imamo u državi – najzahtjevnija i financijski najveća. Podsjećam da je procjena ukupnih troškova obnove koju je napravio Centar za potresna istraživanja – 97 milijardi kuna samo za Zagreb. Za ove naknadne potrese procjene se tek rade i zato smatram da je najvažnije ono čega sam se i primio. Da to upogonimo i da krenemo. I to na način koji je efikasan, na način koji je transparentan i na način koji će pokazati da se može putem dinamičkog sustava javne nabave i drugih mjera napraviti to na jedan antikoruptivan način”, rekao je Vanđelić.

‘Proces obnove je započeo’

Vanđelić je na pitanje hoće li se kandidirati kao nezavisni kandidat na lokalnim izborima rekao kako ne zna za nezavisnu listu te da se svašta spominjalo. “Ono što mogu reći, rekao sam 3. veljače na konferenciji, dotad sam promišljao bi li se angažirao kao gradonačelnik Zagreba koji bi prvenstveno bio kandidat HDZ-a, a zatim eventualno i nekih drugih stranaka koje bi to podržale. 3. veljače sam rekao da smatram da je ovo teži zadatak, odgovorniji i da sam ja zapravo prikladniji za ovaj zadatak kojeg sam se i primio”, poručio je.

Također, tvrdi kako je proces obnove započeo. “Naši tenderi su već vani i oni su međunarodni. Sad ima preko 500 zahtjeva građana koji se nalaze u Ministarstvu. Ministarstvo nam je izdalo 242 rješenja za novčanu isplatu koja smo mi isplatili. Dobili smo u zadnjih par dana i 25 zahtjeva za privremeno stambeno zbrinjavanje i mi se zapravo počinjemo s tim baviti.

Smatram da se u roku od tri mjeseca moraju već vidjeti uklanjanja zgrada, početak obnove, početak izgradnje obiteljskih kuća. Naravno, to neće biti tisuće, jer to je nemoguće. Budući da sada imamo 500 zahtjeva, od kojih je 200 zahtjeva za obnovu, a ostali za novčanu naknadu. Ne možemo očekivati tisuće obnova kad nema ni zahtjeva građana ovog trenutka”, rekao je ravnatelj Fonda za obnovu, Damir Vanđelić.