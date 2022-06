Nesuđeni premijer, gradonačelnik Zagreba te bivši šef Fonda za obnovu Grada Zagreba, Damir Vanđelić gostovao je kod Aleksandra Stankovića u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva. Nedavno je predstavio svoju platformu Zrin, za koju mnogi tvrde da je nova politička opcija u Hrvatskoj. Vanđelić tvrdi kako su građani vrlo malo uključeni u politiku te da kod njih treba potaknuti aktivizam. Kao primjer kojim se vodio kod stvaranja Zrina, istaknuo je oftalmologa Nikicu Gabrića, koji je imao hrabrosti stupiti u političke vode. Zbog toga svaki čovjek treba imati karakter, kaže on.

"Postoje ljudi koji su se već do sada dokazali, primjerice gospodin Damir Strmota, koji je sa mnom u Upravnom odboru udruge Zrin, član je stranke, a stručnjak je za demografiju. Taj gospodin u jednom je trenutku rekao: 'Ovo nije dobro, mi moramo bolje'. Sada je već kasno, ako ne prekasno i moramo u potpunosti promijeniti stvari. Dakle, on je bio taj koji je pokazao karakter. Mi ćemo takve ljude i birati, one koji imaju karakter", poručio je Vanđelić.

Istaknuo je da ga nitko nije postavio u Zrin te da ga on vodi neovisno. Dodao je da ima veliki broj prijatelja u HDZ-u, SDP-u, Mostu, IDS-u i među nezavisnima, jer su to ljudi s karakterom koji žele najbolje svojoj državi.

"Ni jedna stranka nema pravo reći - ja sam ta koja samo želi dobro ovoj zemlji. Kada se pogleda statistika unazad trideset godina, tko god je bio na vlasti, malo je napravio da Hrvatska počne sustizati okolne zemlje, koje su bolje od nas, primjerice Slovenija. Ona nije ništa u boljoj situaciji od nas, ni genetski, ni zemljopisno, ni rudnim bogatstvom i pozicijom, pa i turistički. Zašto u Sloveniji ljudi imaju skoro dvostruko veće plaće nešto što su u Hrvatskoj?", upitao se i dodao da u Zrinu smatraju da Hrvatska može stići Sloveniju u sljedećih osam godina.

'Glasao sam za Plenkovića'

Vanđelić je priznao da je glasao za Andreja Plenkovića, jer je mislio da će biti dobar političar. Dodaje da je premijer poliglot i obrazovan čovjek, ali ističe da je situacija u Hrvatskoj sada gora nego što je bila prije sedam ili osam godina.

Osvrnuo se i na svoj odlazak iz Fonda za obnovu dodajući da neće preuzimati političke funkcije, ako ne može mijenjati stvari u društvu. Zbog toga će Zrin ostati udruga, koja će poticati mlade da se uključuju u politiku. Dodao je da sam nema političkih ambicija.

Vratiti građanima tri kune po kilometru

Prokomentirao je i inflaciju te rastuće cijene goriva. "Budući da smo mi turistička zemlja i oko 25 posto PDV-a proizlazi iz turizma… Mislim da će ova sezona biti rekordna i da ćemo ostvariti preko 70 milijuna noćenja. Budući da dolaze turisti, snižavanjem cijena goriva mi snižavamo i cijenu goriva njima. Međutim, to nije cilj naše vlade. Cilj vlade je da budemo socijalni i kompenzirati ovaj energetski udar koji se dogodio i energetsko siromaštvo koje nam predstoji", rekao je Vanđelić i dodao da bi trebalo slijediti austrijski model.

"Austrija iz paketa od 600 milijardi eura svakom građaninu daje 500 eura, svakom djetetu 250, a socijalno ugroženima još 300 eura. Takav prijedlog smo i mi razrađivali. Došli smo do ideje da Centar za vozila Hrvatske, koji ima te podatke, izračuna koliko je netko prešao kilometara i vrati građanima tri kune za svaki pređeni kilometar, putem vaučera za gorivo ili na registraciji. Treba subvencionirati građane, a ne turiste koji su nagrnuli u Hrvatsku", rekao je Vanđelić.

Uspjeh se ne mjeri imovinskom karticom

U 30 godina karijere skupio je 20 milijuna kuna bogatstva, no istaknuo je da se uspjeh čovjeka ne može gledati po imovinskoj kartici. Dodaje da nema vile ni brodove te da zarađuje ulaganjem novca u proizvodnju, a istaknuo je i što će učiniti s tom ušteđevinom.

"Želim osigurati elementarnu egzistenciju svojoj djeci, kada djeca budu imala određene godine i kada ih više ne budem trebao financirati, vjerojatno ću u tom trenutku stati", zaključio je Vanđelić.