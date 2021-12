Ravnatelj Fonda za obnovu nakon potresa u ostavci, Damir Vanđelić za N1 je komentirao brzinu obnove nakon potresa te je pojasnio razloge svoje ostavku.

"Jedan od mojih ciljeva bio je da osiguramo 3 stupa Fonda: transparentnost, borba protiv korupcije i efikasnost”, rekao je Vanđelić, navodeći da su prva dva stupa uspostavljena.

Kazao je da efikasnost ovisi o ministarstvu. "Izmjenom zakona Fond je samostalan i tu smo pokazali koje kapacitete imamo, raspisan je natječaj. Fond ima kapaciteta provoditi obnovu tamo gdje je samostalan, a prije nego odem nadam se da ćemo više od 1000 zgrada ugovoriti", rekao je.

'Nisam osoba koja tolerira pritiske'

Osvrnuo se i na odnos s ministrom Darkom Horvatom. "U tjednim smo kontaktima, postoji sektor za elementarne nepogode i vidim da oni rade. Smatram da nedostaje i organizacije i informatičkih rješenja", rekao je Vanđelić pa potom komentirao Horvatovu izjavu da budući ravnatelj Fonda mora imati "malo više žara".

"Razlika između mene i Horvata je to što je on političar, a ja nisam. On govori ono što političari vjerojatno moraju reći, a ja govorim ono što jest. Mislim da sam imao dovoljno žara”, rekao je Vanđelić.

"Nisam osoba koja tolerira pritiske, dobro funkcioniram pod pritiskom i moj fokus je bio da se obnova provede. Potresno profiterstvo nije nešto što si država smije dopustiti, a bojim se da će toga biti", poručio je.

O odnosu s premijerom Plenkovićem

Komentirao je i je li mu premijer Andrej Plenković zamjerio što nije pristao biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba. "Činjenica je da se nismo uspjeli dogovoriti i da su postojale nepremostive prepreke. Meni bi to bio izlaz u politiku, ali postojali su drugi razlozi oko kojih se nismo dogovorili. Meni je ovako lakše", kazao je Vanđelić, dodajući da su se možda trebali drugačije dogovoriti.

Vanđelić je potom odgovorio na pitanje hoćemo li uspjeti potrošiti dobar dio sredstava iz EU fondova namijenjen za obnovu. "Teško mi je to procijeniti jer se 15-ak tijela bavi tim, a ministarstvo je koordinacijsko tijelo i mislim da je to pitanje za njih. Mi kao Fond ćemo do roka potrošiti oko 250 milijuna kuna. Fond solidarnosti je namijenjen javnim zgradama. Mislim da je tih 250 milijuna u redu", rekao je Vanđelić.

Na kraju je kazao tko je najbolja osoba koja bi ga trebala naslijediti na čelu Fonda. “Najbolje da je to netko iz Fonda ili ministarstva jer su procesi relativno komplicirani”, rekao je. Dodao je da ta osoba treba biti uhodana i treba poznavati procese.