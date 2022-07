U Net.hr-ovom studiju ovog tjedna gostovao je predsjednik Udruge ZRIN, Damir Vanđelić. Znanstveno-razvojna inicijativa koju je Vanđelić zajedno sa suradnicima nedavno predstavio zainteresirala je javnost, a Vanđelić je u intervjuu pojasnio čime će se udruga baviti.

"Ako pogledate ljude kojima sam ja okružen, to su ljudi koji imaju dvije ključne karakteristike. Jedna je da imaju vrlo jak karakter, dakle nije ih strah reći što misle i nije ih strah poduzeti određene korake, čak i kada nisu u njihovom interesu", rekao je Vanđelić, pa dodao da su to visokostručni ljudi.

"Mi kao ZRIN želimo objediniti ljude koji su stručnjaci ili ljude koji imaju veliko iskustvo pa mogu nadograditi ove znanstvene i stručne segmente koje ljudi imaju. želio bih što više uključiti mlade da shvate da je to njihova zemlja, da neizlazak na izbore, šutnja oko ključnih javnih politika vodi tome da će oni živjeti u jednom kontekstu koji je neodrživ", kazao je, dodavši da mladi moraju shvatiti da je ovo njihova zemlja i da se za to moraju boriti.

Okupljaju se oko ekonomske paradigme

Rekao je da su svi ljudi u ZRIN-u izuzetno kvalitetni ljudi. "Oni su pametniji od mene, kvalitetniji od mene, moralni su i karakterni kao ja i zato si korespondiramo. Nikoga od njih ja nisam poznao otprije nego što sam ih pozvao da se pridruže ZRIN-u", kazao je. Kaže da je to tako jer to nije trebao biti kružok njegovih prijatelja i rodbine već to mora biti kružok snažnih ljudi koji znaju što rade.

ZRIN pruža organizacijski kontekst, koji može pomoći organizirati, može dati određene platforme za razmjenu informacija, može tražiti financiranje, a može osigurati i podršku više disciplina, pojasnio je Vanđelić.

Na pitanje je li ZRIN svojevrsna politička platforma u nastanku, Vanđelić je rekao da je ZRIN platforma koja objedinjava ljude različitih ideologija. "Mi se okupljamo oko ekonomske paradigme. Pojednostavljeno govoreći, mi bi htjeli da prosječna plaća u Hrvatskoj bude barem na razini Slovenije, što znači da bi trebala biti barem 70 posto veća nego što je danas. Da bi se ta ekonomska paradigma ostvarila, potrebne su određene društvene promjene", ističe Vanđelić, dodajući da je tu važna i inkluzivnost.

"To je ono na čemu mi radimo. Mi smo platforma za proizvodnju javnih politika, pohvalu nekim dobrim potezima i politikama, isto tako kritiku onima koje smatramo da nisu dobre za Hrvatsku i njezine građane", rekao je. Smatra da u Hrvatskoj moramo imati najjaču koheziju oko toga da naša ekonomija postane snažna.

Transformacija se može napraviti

"ZRIN uopće ne bi trebao postojati kada bi određene, prvo oporba, a u drugom segmentu neke druge institucije dobro odrađivale svoj posao", kazao je upitan može li ZRIN promijeniti političku sliku Hrvatske.

Vanđelić kaže da nema strah od promjene u Hrvatskoj te da je do sada i sam sudjelovao u brojnim transformacijama, primjerice u nekim tvrtkama gdje je radio. "Mislim da se transformacija može napraviti, ali krećemo od loših primjera. Primjeri su vam na sve strane kada pogledate loši - imate Markov trg koji je zatvoren. Zašto je zatvoren? Mi se nečeg bojimo…pa čega se bojimo? Naroda? Azijata koji dolaze u Markovu crkvu. Imate ljude koji se voze po cesti, pretiču kolone i tako dalje. To pokazuje bahatost. Takvu bahatost mladi gledaju i onda kažu 'i ja bih htio biti takav frajer'…I onda se to stvarno događa. Vi stanete na autocesti i odjednom neki klokan vas pretiče s desne strane i glumi. Imate čak likova koji glume da su u Vladi pa nazovu trajekt i kažu 'DAjte me pričekajte, ja sam iz Vlade'…Zašto? Jer je to postalo poželjno ponašanje. Ja sam frajer…PA nisi!", pojasnio je Vanđelić pod kakvim su sve utjecajem danas mladi.

"Frajer si ako poštuješ zakone, radiš svoj posao, laćaš poreze i znaš što još? Da se odazoveš vojnoj obvezi kada te zovu. A ne da kažeš 'Joj ne mogu sada sam na školovanju'…To je tvoja obaveza - plaćaj porez, odazovi se vojnoj obavezi, budi pristojan građanin, okupi smeće ako ga vidiš", rekao je Vanđelić.

Damir Vanđelić odgovorio je i na direktno pitanje vidi li sebe u budućnosti na funkciji premijera, kako neki kuloari već polako šuškaju. "ne bih gledao tako daleko, htio bih da nam date vremena da vidimo da li ovakav model koji smo mi zamislili, koji je promjena Hrvatske na jedan drugačiji način, kroz glas naroda, glas eksperata,. da vidimo hoće li to funkcionirati", odgovorio je Vanđelić.

"Moram reći da me kontaktiralo jako puno ljudi koji se bave politikom i htjeli su s nama diskutirati, razmijeniti mišljenja i jako ih veseli da mi dođemo s određenim prijedlozima javnih politika", kazao je.

Rekao je da niz gradonačelnika, načelnika, ljudi koji su u vladajućoj stranci zovu i kažu da je ta ideja jako dobra. "Pa pričekajmo da vidimo hoće li to funkcionirati. Ako oni iskopiraju određene ideje, ja ću biti jako sretan", rekao je.

Što je još kazao o plaćama ministara, kako se uključiti u rad Udruge ZRIN, ali i o inflaciji, uvođenju eura i obnovi od potresa, pogledajte u cijelom intervjuu.