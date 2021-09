Danas se održala konferenciju za medije u organizaciji Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na kojoj su govorili ravnatelj Damir Vanđelić sa suradnicima, direktoricom Sektora za stručne poslove kontrole i praćenja obnove Božanom Ojvan Soldo te direktorom Sektora za javnu nabavu Sašom Miroslavićem.

Vanđelić je počeo konferenciju s predstavljanjem redovnog izvješća Fonda za mjesec kolovoz.

"Odlična vijest je da je na jučerašnjoj sjednici Vlade donesen drugi program mjera. Taj program mjera je nešto na što je Fond prvo na samim sastancima, zatim i putem e-maila i prijedloga i službenih dopisa, a kasnije i javno u 25 navrata upozoravao da se taj program mjera treba hitno promijeniti i na tome smo javno komunicirali preko 6 mjeseci", rekao je Vanđelić.

Nedostatak zaposlenih koji se bave obnovom

Kaže kako je program mjera, koji je promijenjen, važan jer on omogućuje da tek sada obnova krene.

"Sada su definirani kriteriji javne nabave za stručni nadzor i za izvođenje radova. Bez tih kriterija za javnu nabavu nije bilo moguće ni raspisivati natječaje za stručni nadzor i za izvođenje radova u obnovi. Također upozoravali smo na cijene koje su bile preniske u odnosu na tržište, zapravo potpuno nerealno niske, kod malih zgrada. Te cijene koje su definirane programom su uredu za zgrade otprilike veće od 400 metara kvadratnih, no za obiteljske kuće, manje više stambene zgrade te cijene su bile potpuno nerealne."

Kaže kako se već tjednima razgovara o izmjenama u Zakonu o obnovi. Pričao je i o ogromnim razlikama cijena na tržištu te je predstavio sve prepreke koji oni vide iz Fonda.

Kaže kako je prvi problem je nedostatak zaposlenih koji se bave obnovom. naglasio je kako bi plaće također trebalo uskladiti: "Što znači da bi Fond, Središnji državni ured i Sektor za elementarne nepogode u ministarstvu bi trebao imati otprilike isti rang plaća kako bi se ta grupa ljudi koja je specijalizirana za obnovu ne bi konkurirala međusobno."

Tek 3 % zahtjeva građana je pretvoreno u odluke

Kaže kako je drugi problem što imamo previše provedbenih tijela: "Realno resurse koji bi bili korisni u provedbi obnove ima malo. Svima nam je u interesu da grad bude cjelovito obnovljen, a ne samo konstrukcijski."

Istaknuo je kako je samo 2 - 3 posto zahtjeva građana pretvorena u odluke: "97,7 posto nije. Dakle, dinamika je spora. Ispada da par odluka tjedno dobivamo u Fondu, koje se tiču provedbe obnove", rekao je Vanđelić i podsjetio na prepreke u vidu sporosti sustava, kao i previše provedbenih tijela u postupku.

"Ja mislim da svi trebao biti svjesni da mi imamo određene sistemske neorganiziranosti koje postoje unutar cijelog sustava. Što se tiče zakona o obnovi stručnjaci i kolege su na sastancima upozoravali od početka da Zakon o obnovi ima određene manjkavosti."

'Užasno sam tužan...'

"Zadnjih dana kad obilazim Sisačko-moslavačku županiju ja sam užasno tužan. I to tužan do te mjere da sam umoran od te tuge. Kako ti ljudi žive, kako oni čekaju, kako će dočekati ovu zimu u blatu, zimi, vlazi. To vam je strašno. Nemam neku posebnu sreću da smo zapravo uspjeli nakon toliko vremena to postići. Ja osobno smatram svojim porazom da mi je trebalo 6,7 mjeseci javnog ukazivanja da bi se izmijenio program mjera. Ja sam mislio da sam uspješniji. Evo čak ni ja nisam zadovoljan sa samim sobom. Trebao sam možda biti oštriji."

Dakle svi mi koji smo u to upleteni, uključivo i ja, ne možemo biti zadovoljni s ovim i svi snosimo jedan dio krivnje zašto je to tako. Opet uključivo i ja. Ja smatram da sam i ja mogao nešto više napraviti. Ne znam ovaj tren što sve, ali očito i ja sam bio dio tog sistema, možda sam trebao skočiti na stol, vikati, galamiti, okretati stolove da se stvari dogode. Jer očito situacija u kojoj se danas nalazimo nikog ne zadovoljava i nitko ne može biti sretan s tim. Odgovornost je zajednička. Mi moramo obnovu ubrzati 20-ak puta."