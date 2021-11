Na konferenciji za novinare u organizaciji Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, ravnatelj Fonda Damir Vanđelić predstavit će redovito izvješće o radu tog Fonda.

Osim spomenutog, na konferenciji će Vanđelić pojasniti razloge najavljene ostavke.

Vanđelić ja na početku predstavio redovno izvješće o radu Fonda za obnovu. "Prvo ćemo razgovarati o transparentnosti, onda o nekonstrukcijskoj obnovi, da vidite koje je Fond tu napore napravio", najavio je Vanđelić.

Vuković je izvijestio o radu Fonda i transparentnosti. "Naša uloga, našeg Instituta, je ideja da se naglase tri standarda: prvo je konkretno opisivanje troškova, da se prikaže svaka kuna potrošena u Fondu, drugi transparentnost rada samog Fonda i treće jednostavnost prikaza prema javnosti. Poanta je bila da se slijede dvije ključne stvari - zakon o obnovi i EU direktiva", rekao je Vuković.

"Ovime preliminarno sprječavamo bilo kakve oblike korupcije jer će svaki trošak biti vidljiv javnosti i novinarima. Prvi korak je da je Fond to objavio, ali glavni korak je onaj koji moramo napraviti svi mi - vi kao mediji i mi kao građani. U svemu tome poštujemo standarde koje nameće EU, ali i sam zakon. Fond je time postao prvo tijelo javne vlasti koje se na ovaj način otvara prema javnosti. To smo dosad vidjeli u lokalnoj samoupravi na par primjera, ali ovo je prvi put da to radi jedna državna institucija", rekao je Vuković.

Podsjetimo, razlozi odlaska Vanđelića s čelne pozicije Fonda za obnovu još nisu službeno poznati, a nagađa se da su jedan od razloga česti sukobi s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom, kao i kritike koje je iznosio zbog sporosti obnove nakon potresa.

U četvrtak je u večernjim satima iz Fonda potvrđeno da je Vanđelić urudžbirao svoju ostavku i proslijedio je Upravnom vijeću Fonda.