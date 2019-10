DAMIR SABOL, TVORAC PHOTOMATHA: ‘Digitalna transformacija za mene nije nešto prema čemu se ide, nego od čega se počinje’

Pred nama su još uvijek veliki izazovi, ali stvari s Photomathom se dosta dobro razvijaju, kaže Sabol

Jedan od najuspješnijih domaćih startup poduzetnika, Damir Sabol, u zadnje vrijeme često boravi u Americi. Jer mu je najveći fokus trenutno na aplikaciji Photomath te radi na njezinom daljnjem razvoju što, pojašnjava, podrazumijeva bolje iskustvo učenja za učenike širom svijeta. „Pred nama su još uvijek veliki izazovi, ali stvari se dosta dobro razvijaju“, kaže Sabol.

Aplikacija za rješavanje matematičkih zadataka uz pomoć kamere na pametnim telefonima PhotoMath postigla je impresivan uspjeh na hrvatskoj i svjetskoj razini. Do sada ju je preuzelo više od 100 milijuna korisnika, a od ove godine je dostupna i za više od 300 milijuna stalnih korisnika Snapchata.

No Photomath je tek jedan u nizu Sabolovih uspjeha. Pokrenuo je Iskon, a nekoliko godina kasnije i Microblink, uspješnu kompaniju koja danas licencira njihov software po cijelom svijetu. Bankarske aplikacije ga koriste za skeniranje računa, a koristi se i za skeniranja vozačkih dozvola, putovnica i osobnih isprava.

Digital Shaper godine za 2018.

Svi ti uspjesi, a posebno oni prošlogodišnji vezani za Photomath, doveli su do toga da ugledni žiri, u sklopu konferencije Digital Shapers, proglasi Damira Sabola Digital Shaperom godine za 2018. godinu, osobom koja je svojim radom dala značajan doprinos digitalizaciji i digitalnoj transformaciji Hrvatske.

„Dobiti nagradu Digital Shaper svakako predstavlja iznimno veliko priznanje. Zapravo se cijeli profesionalni život bavim digitalnim tehnologijama i internetom pa je lijepo vidjeti da je to na taj način prepoznato i da moj rad ima efekte koji su rezultirali takvom nagradom“, osvrnuo se Sabol na priznanje.

Specifičan odnos prema digitalnoj transformaciji

No što njemu uopće predstavlja digitalna transformacija? „Moj odnos prema digitalnoj transformaciji je malo specifičan. Ja ne vidim da je to nešto prema čemu se ide nego nešto od čega se počinje. Moje tvrtke su od početka u digitalnoj sferi i uspjesi su zapravo rezultat vala digitalnih promjena koje su se događale, a mi smo bili na pravom mjestu u pravo vrijeme. A oni koji nisu tamo bi morali biti i to što prije. Nažalost je točno da Hrvatska u tom segmentu nije na najboljem mjestu i rado bih vidio puno više promjena u tome smjeru“, komentirao je.

Smatra kako je samo tržište prilično spremno za inovacije koje rješavaju problem korisnika, kao što je tehnologija Slikaj i plati ili kao što je Photomath. „Sami korisnici su spremni prihvatiti inovacije no država i poslovni sektor nisu toliko spremni za

inovacije. Osim, naravno, onih najboljih koji to pretvaraju u svoju konkurentsku prednost“, kaže.

Savjet mladim inovatorima

A koji bi savjet dao mladim inovatorima, digitalcima? „Danas ima puno prilika u digitalnom svijetu. Bitno je razumjeti sebe i odgovoriti si na pitanje jeste li u duši poduzetnik ili vam više odgovara raditi kao stručnjak unutar drugih startup tvrtki. I jedno i

drugo je danas dobar izbor. Nakon što razumijete što vam više odgovara, bitno je biti uporan. Osim na dobrim idejama, znanju i puno uloženog rada, uspjeh dobrih startup tvrtki često se temelji na upornosti“, zaključuje.

