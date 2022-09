Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković kazao je u ponedjeljak da će paket mjera za ublažavanje udara rasta cijena energenata biti pravedan, snažan i sveobuhvatan, obuhvaćati cijene struje i plina, te limitirati rast cijena određenih proizvoda.

"Na stranačkim tijelima iznesene su konture paketa mjera koji će biti pravedan, snažan i sveobuhvatan, koji se tiče subvencija cijene struje i cijene plina i koji će također limitirati rast cijena određenih proizvoda. Omogućit će da hrvatski građanima tijekom jesenske i zimske sezone imaju dovoljno plina i struje i da to budu u stanju financijski iznijeti", kazao je Plenković nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a, ali detalje, međutim, nije želio otkriti.

No, zasad su do javnosti dospjeli neki dijelovi paketa koji bi, po nekim najavama, mogao dosegnuti šest milijardi kuna, pri čemu bi najizdašniji trebao biti za male poduzetnike.

Među ostalim, spominje se kako se osim pomoći za građane i javne institucije, razmatra se uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike, i to one čija je godišnja potrošnja do 100.000 kWh godišnje. Veliki poduzetnici, odnosno kompanije, nisu uključene u ovaj paket pomoći, a mogli bi biti obuhvaćene mjerama u nekom sljedećem paketu.

Ima rezervi

Ekonomski analitičar Damir Novotny je u razgovoru za Net.hr poručio kako će puno toga biti jasnije nakon što Vlada objavi paket pomoći, ali da se, prema onome što je dosad "iscurilo" u javnost, može zaključiti da je mjerama "zahvaćeno previše".

"Prihodi proračuna ove godine su, kao što znamo, zbog inflacije prilično visoki tako da u državnom proračunu ima rezervi, čak i više od potrebnih, za intervenciju. No, s čisto ekonomskog stajališta postavlja se pitanje je li to opravdano. Zastupam onu ekonomsku tezu da će to samo povećati kupovnu moć stanovnika i zapravo ubrzati inflaciju, odnosno da neće puno pomoći. Ključno je pitanje na koji način će se pomoć preraspodijeliti i hoće li doista doći do onih kojima je potrebna ili će imati horizontalno djelovanje koje će samo ubrzati inflaciju", kazao Novotny za Net.hr.

U razgovoru pak za Novi list istaknuo je kako "najnovije mjere nigdje neće zaustaviti inflaciju, tek će je dijelu građana ublažiti, pa je vrijeme da se građani u EU-u, pa tako i u Hrvatskoj, naviknu na doba inflacije koja neće stalno biti jednako intenzivna, ali će potrajati godinama".

Poručio je kako je vrijeme bez inflacije iza nas i ispred nas te da ćemo se tomu morati prilagoditi. Prema njegovim riječima inflaciju se može zaustaviti samo rezanjem potrošnje, ali naglašava kako to znači odlazak u recesiju, ali da za to nisu spremne ni monetarne, a još manje političke vlasti u Europi, koje svakom novom odlukom zapravo povećavaju tu potrošnju i puštaju još više novca.

Cijene plina i dalje će rasti

"Najveći izvor inflacije, cijene plina, i dalje će rasti, ali ni taj Gazprom koji je i na tržištu EU-a svojevrsni monopolist neće moći unedogled podizati cijene. Evo, cijene nafte stagniraju ili čak padaju, tako će u jednom trenutku biti i s cijenama plina", kaže Novotny za Novi list i zaključuje kako Vlada "neće moći unedogled intervenirati te da je pitanje učinka tih intervencija" i ističe da je i novi Vladin paket mjera, navodno vrijedan šest milijardi kuna, samo "kap vode na vrući kamen."

"I s inflacijom se može živjeti, pa neki od nas su s njom živjeli godinama i cijelo desetljeće. Očekivati stalnu intervenciju države značilo bi povratak planskoj privredi, a to nikada nigdje nije donijelo dugoročno dobre stvari", poručuje i zaključuje kako država mora pomoći onima koji su socijalno ugroženi, a ostatak novca treba usmjeriti na stvarne promjene.

"Mora tražiti nove izvore energije, ali u Hrvatskoj je i veliki prostor za unapređenje proizvodnje hrane. Stručnjaci nas uvjeravaju da dolazi vrijeme sve sušnijih godina, pa država novac treba usmjeriti na navodnjavanje, tako će sigurno kad je hrana u pitanju više pomoći nego jednokratnim intervencijama", naglasio je Novotny.