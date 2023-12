Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odlučuje o povjerenju novom ministru gospodarstva i održivog razvoja Damiru Habijanu, a da bi dobio povjerenje potrebni su mu glasovi 76 zastupnika.

Habijan izglasan za novog ministra

16.37 - 113 zastupnika je glasalo o povjerenju Damiru Habijanu, od toga je 77 bilo za, 1 zastupnik je bio suzdržan i 35 zastupnika protiv. Tako je iskazano povjerenje Damiru Habijanu kao novom ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Habijan u izjavi nakon glasanja poručio da će mu prvi potezi biti razgovor s najbližim suradnicima, skeniranje situacije. Najavljuje dva akcijska plana - administrativno rasterećenje od 260 mil. eura i smanjenje parafisklanih davanja u iznosu 132 mil. eura.

"Nitko ne može osporiti da imam doticaj s gospodarstvom. Što se tice Fortenove, to je društvo u privatnom vlasništvu. Nisam bio u kontaktu s Vujnovcem. Nikakve nepravilnosti kod mene ne prolaze, odbacujem to s gnušanjem. Razmislit ću hoću li imenovati osobne savjetnike. Timski sam igrač, ovo je ogromno ministarstvo. O državnim tajnicima ja ne odlučujem, već Vlada. Siguran sam da će uskoro prestati pričati o tome kako izgledam već kako radim. Neki zastupnici su izrazili interes za mojim fotografijama pa ću im rado poslati", rekao je Habijan.

SDP napustio sabornicu

16.24 - SDP je napustio sabornicu, neće glasati o imenovanju novog ministra. Na njihovim mjestima osvanule fotografije bivših ministara, javlja N1.

"Prije tjedan dana saznali smo da dužnosnik jednog ministarstva, za pretpostaviti je da uz znanje ministra, dogovora s jednom medijskom kućom isplatu novca, a da mu oni daju natrag 50 posto. Imamo klasični modus operandi izvlačenja novca iz države i fondova EU i utjecaj na medije kako će pisati o političari. I umjesto da kažemo dosta, mi danas glasamo za novog ministra koji s gospodarstvom nema veze. Mi u tome sudjelovati nećemo. Hvala i doviđenja ", rekao je šef SDP-a Peđa Grbin.

Hrvoje Zekanović je iskoristio vrijeme za napad na Most ustvrdivši da se u porukama neprestano spominje inicijal G.

"Poruke u kojima se govori o tajanstvenom G. Pokušao sam brendirati ovu aferu kao aferu G, mediji su je nazvali soft mreža. Ovo je afera Grmoja. Za one koji ne razumiju - lik u ministarstvu izvlači lovu u dogovoru s Grmojom. Lik iz ministarstva plaća medije da rade protiv Vlade. Sve to zna Grmoja, a ovaj lik, Pernar dva, Raspudić, i on to zna. Neće više u Petom danu, neće više kinticu stavljati u đepić, nema toga više. Radi se o stranci Most koja proziva sve za afere, a sama je najdublje moguće uronjena u aferu G", rekao je, javlja N1.

Na sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode premijer Andrej Plenković zastupnicima je predstavio Damira Habijana, kandidata za ministra gospodarstva i održivog razvoja.

Sjednica je počela oštro: oporeni zastupnici nisu štedjeli ni Habijana niti Plenkovića.

"Plenkovićevo pronalaženje kadrova ući će u udžbenike katastrofalnog kadroviranja zbog čega bi propala i svaka firma, kamoli Hrvatska", kazala je Mirela Ahmetović.

Marin Miletić kazao je da "čovjek pod čijim kišobranom je palo 30 ministara, krađa u Ini, te se dogodila velika afera plina za cent" ne bi smio imati obraza stati pred zastupnike i reći da to nije problem Vlade.

"Premijeru, od 30 ministara koji su pali pod vašim vodstvom, kakav ste vi general pod kojim ljudi padaju? Kakav ste vi to zapovjednik? Jedini ministri koji su pali pod vama zato jer su imali kičmu su moji kolege iz Mosta", kazao je Miletić koji je Plenkovića usporedio s kraljem Theodenom iz Gospodara prstenova, "koji zbog mrene na očima ne vidi da mu se kraljevstvo urušava".

"Nadam se da ćemo danas čuti i razlog zašto je smijenjen ministar Filipović", kazala je Anka Mrak Taritaš. "Kolega Habijan dobiva novu dionicu. S obzirom na to da je dobro fizički pripremljen, moći će dobro trčati."

'Premijer Pavao Vujnovac'

"Neću ponavljati, 30. ministar, umalo nam Vlada sliči na protočni bojler", kazala je Vesna Vučemilović.

"Uz dužno poštovanje, kad pogledam Habijanov životopis, moram iskazati dvojbu koliko je on kompetentan za to ministarstvo. To ministarstvo će očito i dalje voditi dvojica nezamjenjivih državna tajnika. Jedan je SDSS-ov Mile Horvat, a drugi voli mijenjati kapute, Ivo Milatić, nezamjenjivi državni tajnik za energetiku. Habijan tamo odlazi tek toliko da se to mjesto popuni, što mu kao vrijednom zastupniku u njegovoj političkoj karijeri nije trebalo", rekla je.

"Molimo da stvarno dođe premijer Hrvatske, Pavao Vujnovac, a ne njegov glasnogovornik Andrej Plenković, pa da s njim razgovaramo o trendovima u gospodarstvu", poručio je Mostov Zvonimir Troskot.

Plenković o 'kišobranu HDZ-a'

Nakon toga obratio se i premijer Plenković koji je predstavio svoga kandidata.

"Habijan je pravnik, bavio se odvjetništvom, uglavnom korporativnim pravom, akvizicijama, spajanjima, dokapitalizacijama… Bio je pravnik koji se bavi gospodarstvom. U pogledu rada u Saboru, bio je član i Odbora za gospodarstvo. Kad je riječ o stranačkim aktivnostima, od 2016. je predsjednik gradske organizacije HDZ-a u Varaždinu, kombinira lokalnu i nacionalnu politiku, stručan je u svojoj karijeri pravnika. Najvažnije je da je u potpunosti u tijeku sa svim aktivnostima Vlade", rekao je Plenković dodajući da je i sam Habijan rekao da će mu biti jednostavno uključiti se u rad Vlade.

"Prošli sam tjedan razriješio bivšeg ministra nakon što se dokazima potvrdilo i otkrilo da je njegov bivši savjetnik informacije koje je imao selektirano davao jednom novinaru, a taj novinar Grmoji, koji je ovdje i pritom je sasvim očito da je bilo riječ o koruptivnim radnjama", rekao je Plenković nazivajući Most koruptivnom političkom oporbenom strankom koja nema nikakvih ambicija da kaže nešto o onome o kome treba.

'Zaljubljeni Miletić' i obraćanje zastupnicima pridjevima

Karolina Vidović Krišto prozvala je Plenkovića da se drži teme i dobila opomenu.

"Vi ste zadnji koji mi možete govoriti", kazao je Plenković , a zatim se okomio na Miletića:

"Zaljubljeni Miletić spomenuo je kišobran", kazao je Plenković. "Pod kišobranom HDZ-a dogodili su se kapitalni projekti koji se neće brisati: LNG terminal, Pelješki most, tunel Učka... Kao da nam je baba Vanga rekla da će doći do ruske agresije na Ukrajinu pa smo se energetski osigurali.

Komentirajući tezu o 30 ministara, Plenković je kazao da 'to može biti problem samo onima koji nisu provirili dalje od Bregane'.

"Nemate pojma o politici, drago mi je da se to sada vidi. Politička nelojalnost se plaća izbacivanjem iz Vlade, to je pedagoška mjera", kazao je Plenković te se dotaknuo nekadašnje koalicije s Mostom.

"Ovi lažljivci i dezinformatori neka ne šire laži, neka kažu dva, a ne 30", kazao je.

Sandra Benčić upozorila je premijera da se ne obraća zastupnicima opisnim pridjevima.

"Ono što Vas molim, u ime Odbora, je da se zastupnicima ne obraćate s ovaj "zaljubljeni". Vi ste ovdje gost", kazala je. "Nemam problem s političkim fajtom, ali kad se obraćate zastupnicima, obraćat ćete im se imenom, a ne pridjevima", dodala je.

Oglasio se i Habijan: 'Imam iskustva'

Napokon se oglasio i sam Habijan koji je ponovio podatke o svom obrazovanju i odvjetničkoj karijeri, koja je trajala sve do ulaska u Sabor. Status mu je sada, kaže, u mirovanju.

"Radi se o izazovnom resoru. Ono što je bitno, ja gospodarstvo gledam na drugi način, radio sam kao odvjetnik na pravnim slučajevima koji 95 posto uključuju korporativno pravo, vidio sam što tim poduzetnicima na tržištu može biti otegotno. Imam iskustvo u realnom sektoru", kazao je Habijan.

Grmoja je poručio Plenkoviću: "Imam vam potrebu reći tko ste vi. Vi ste jedan korumpirani komunistički gojenac, impresioniran Bruxellesom kao što su nekad vaši bili inspirirani Beogradom, koji uporno uništava Hrvatsku, završit ćete u narodnom sjećanju gdje je završio i Sanader".

Grmoja je nakon toga dobio treću opomenu i zabranu govora.

Ante Sanader naveo je kako je važno imati iskustva s lokalnom razinom da bi se bilo uspješan ministar te je spomenuo Branka Bačića kao dobar primjer toga.

Vidović Krišto: 'Ponavljate se kao pokvarena ploča'

Urša Raukar Gamulin upozorila je Plenkovića da je ovo šesti ministar kojeg je nezakonito smijenio.

"Kad ja dobijem mandat da sastavim Vladu, na temelju potpisa i odluke predsjednika, jedina stvar koja je u životima članova Vlade bitna je da imaju moje povjerenje. Ako ga nemaju, ne mogu biti ministri. Bolje zaboravite na te stručnjake i bavite se praksom", poručio joj je.

Karolina Vidović Krišto poručila je da Habijan nema nikakvih kompetencija za mjesto ministra gospodarstva te da uz to pokazuje socijalnu neosjetljivost kupujući tenisice u vrijednosti mjesečne plaće hrvatskog policajca.

"Ja ću drugi put predložiti vas jer vi znate sve pa vi birajte resor. I kakve marke tenisice nosim. Vi znate sve i mi vapimo za kadrovima poput vas", odgovorio joj je premijer.

Vidović Krišto poručila je premijru mu je da je on u Saboru predstavnik svog poslodavca te da mu je dužnost odgovarati na pitanja.

"Vi mislite da ste iznad hrvatske države, ponavljate se kao pokvarena ploča... Sramit ćete se zbog ovoga što činite", poručila je.

Plenković: 'Što je vama? Probudite se" Hello!'

SDP-ova Sabina Glasovac Plenkovića je prozvala zbog siromaštva, iseljavanja, niskih plaća i mirovina, a visokih cijena nekretnina.

"Jedino što buja u vašem mandatu su korupcija i afere. Ako je morao otići Filipović, zašto vi ne morate otići?", pitala je.

"Te Milanovićeve laži bolje držite za sebe, ispast ćete u javnosti kulturniji... Ovaj primitivizam i divljaštvo Grmoje izvire iz njegove prevare birača kojima je rekao da je normalan", odgovorio je Plenković poručujući joj da čuva svoj dignitet i dostojanstvo, ako su joj bitni. Nastavio je o 'koruptivnom Mostu':

"Game over. Koruptivni Most, to je poanta ove afere. Ko-ru-pti-vni Most. Politička korupcija sigurno, a vidjet ćemo je li i ova druga."

Katarina Peović poručila je kako se mora vratiti zakon o propitivanju porijekla imovine.

"Najgore je lagati, a vi lažete", odgovorio joj je Plenković.

Za riječ se javila i Ivana Kekin, koja je kazala da nju odnos vladajućih i medija podsjeća na situaciju na susjedstvu.

"Ondje vladaju vaši uzori Vučić i Orban", rekla je Kekin, na što joj je premijer odgovorio:

"Molio sam Boga da me ovo netko pita. Vaša je teza da Vlada potkupljuje medije da nas hvale. Gdje su ti članci i naslovi? Ako mi vi donesete te članke u kojima se hvali lik i djelo HDZ-a i Vlade, ja ću vam biti zahvalan. Te teze su vam toliko plastično neistinite da ni vi sami u njih ne vjerujete. Da uspoređujete Hrvatsku, Srbiju i Mađarsku, da mi idemo tim putem, što je vama? Potpuno ste se diskvalificirali. Gdje vi živite? Probudite se! Hello!' Što je vama?"

Habijan: 'Za nepravilnosti neće biti milosti'

Nakon stanke, Plenković je napustio sjednicu, a Habijan je nastavio odgovarati na pitanja zastupnika.

Sandra Benčić upitala ga je kako misli osigurati poštenu tržišnu utakmicu, vezano za veličinu Fortenove i utjecaj ove kompanije na tržištu. Habijan je odgovorio kako, srećom, barata propisima i da smatra da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odlično radi svoj posao te da je sve jasno propisano. "Očekujem da AZTN ako dođe do toga apsolutno reagira", rekao je.

Grozdana Perić iz HDZ-a pitala je Habijana što su mu prvi ciljevi, na što je on odgovorio da planira prvo riješiti stvari koje se moraju napraviti u kratko vrijeme, to su dva akcijska plana bitna za gospodarstvo. Poručio je da je otvoren za sve razgovore i suradnju po pitanju razvoja Međimurske županije.

Urša Raukar pitala je Habijana hoće li u svom timu zadržati državnog tajnika Ivu Milatića te kako planira spriječiti sukob interesa kad su u pitanju mediji u vlasništvu njegovog bivšeg poslodavca. Habijan je odgovorio da od 2020. nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, da je prenio sva svoja prava te da je tako pokazao da nema nikakvih veza s tim društvom. Državni tajnici, kazao je, nisu u nadležnosti ministra, nego Vlade.

"Vodit ću se riječima prisege i za bilo kakve nepravilnosti neće biti milosti", kazao je Habijan.

Habijan: 'Najviše će mi nedostajati vaše rasprave...'

Ivana Kekin upitala je za CGO u Zagrebu, za koji, kako kaže, HDZ u pet godina nije napravio nijedan korak. Zanimalo ju je kako će se postaviti prema HDZ-ovcima koji su danas protiv Resnika, a nekada su glasali za tu lokaciju. Habijan odgovara kako su i ministarstvo i Vlada pokazali da vode brigu o tome dajući milijune eura za zbrinjavanje otpada.

"Interesantno je da imamo zamjenu teza. Dok je sadašnji gradonačelnik bio u oporbi, govorio je da je kriv Grad. Sada je kriva Vlada. To se može riješiti, moja su vrata otvorena da razgovaramo", rekao je.

Odgovarajući Katarini Peović, kazao je kako mu je razumljivo, zbog njenog habitusa, da bi ukidala privatno vlasništvo.

"To je po meni nevjerojatno i nije dobar način da izrazite svoje stavove, da dovodite u sumnju bilo koga tko nešto radi", kazao je.

Što se tiče arbitražne klauzule u slučaju Agrokor, kazao je da treba vidjeti pravne posljedice te da ne može olako odgovarati na takva pitanja.

Sabina Glasovac upitala je Habijana tko će mu birati posebnog savjetnika: Andrej Plenković ili oni koji upravljaju Plenkovićem? Zanimalo ju je i kojoj su fazi obećanja o otkupu INA-e?

"Što se tiče posebnog savjetnika, o tome ću razmisliti, ja ću razmisliti, kada… Ključno mi je skenirati i detektirati ono što je hitno riješiti. To je prvi cilj, a posebni savjetnik će kada ja o tome odlučim. Što se tiče Ine, potrebne su dvije strane da bi se nešto mijenjalo", odgovorio je Habijan.

Branko Grčić poručio je Habijanu da je važno da zadrži osobni integritet, a da bi to mogao, morat će istražiti stvari u Ministarstvu i upoznati javnost s tim.

"To je clean start, a vi za to nemate vremena i to potpuno razumijem. Morali bi ovih par mjeseci potrošiti za clean start", kazao je Grčić.

Vidović Krišto naljutio je HDZ-ovac koji je govorio o rastu gospodarstva pa mu je spočitnula da u drugim zemljama Europe osnovne stvari koštaju nekoliko puta manje, a plaće radnika u tim zemljama su višestruko više nego u Hrvatskoj. Upitala je HDZ-ove saborske zastupnike gdje oni žive s obzirom na sve što govore.

"Ako danas budem izabran za ministra, najviše će mi nedostajati vaše rasprave", poručio je Habijan zastupnici Karolini Vidović Krišto.

Majda Burić poručila je stranačkom kolegi da je on najbolji kandidat ikada ako je sve što mu oporba ima za spočitnuti rečeno na današnjoj sjednici Odbora.

