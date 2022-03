Ne samo da izvlačenjem bespilotne letjelice nedaleko Studentskog doma Stjepan Radić nije okončana cijela priča, već su se sada počela postavljati i nova pitanja.

Ministar obrane Mario Banožić izjavio je kako su na letjelici pronađeni dijelovi aviobombe, a o kakvoj je aviobombi riječ u Dnevniku Nove TV otkrio je umirovljeni pukovnik Damir Galešić.

"Ne znam zašto se provukla priča o aviobombi. Moguće je da netko neplanirano ili namjerno ugradi nešto što je eksplozivna naprava, ali najčešće su takve letjelice iz doba Hladnog rata imale uređaje za samouništenje. Bez završnih nalaza istrage, zajedničke istrage NATO-a i RH, ne želim ovo komentirati uopće. To je letjelica iz Hladnog rata na mlazni pogon, vrlo brza, predviđena za izviđanje, koja se trebala vratiti pošiljatelju i dostaviti snimke sa terena koje je trebalo izvidjeti. To su bile zadaće. Je li netko zloupotrijebio tu letjelicu ili ne, to mora pokazati istraga", istaknuo je Galešić.

Galešić ističe kako se eksplozija mogla dogoditi i u zraku i prilikom udarca od tlo.

"Da se dogodilo u tlu, mislim da bi krater bio mnogo veći. Ne vjerujem. Izvađeni su veliki komadi letjelice. Ako je i bilo samouništenja, onda je vrlo malim količinama uništen samo bitan dio letjelice", rekao je i dodao kako se ni crnu kutiju ne bi trebalo tako zvati. Galešić tvrdi kako je jednostavno riječ o uređaju za navigaciju čija je zadaća samo odvesti letjelicu i vratiti je korisniku.

'Nije trebalo davati ovakve izjave'

Nadalje ističe kako su moguća tri scenarija po kojima je letjelica završila u Hrvatskoj. Jedan je da je pogrešno programirana, drugi da je došlo do kvara, ali i da je namjerno poslana u jednu od članica NATO-a i da su je možda poslali pobunjeni Rusi u Ukrajini.

"Mi nemamo dovoljno dokaza. I naše vlasti moraju sve do završetka istrage o tome što skromnije izvještavati. Po meni nije trebao davati izjave ovakvog tipa dok se ne dovrši istraga u potpunosti. Moralo se pričekati s izvješćima", rekao je Galešić te istaknuo kako ne zna koliko bi istraga mogla trajati, referirajući se na situaciju u kojoj je njima jednom pao helikopter pa je sama istraga trajala mjesecima.

"U suradnji sa stručnjacima izvana potrebno je otkriti putanju letjelice, ja bih se ovdje pozvao na izjave našeg premijera koji je bio ovaj put u pravu, suzdržan i vrlo, vrlo razuman u svojoj izjavi što se dogodilo", dodao je umirovljeni pukovnik.

Dodaje kako se putanje takve letjelice inače otkrivaju radarom te dodaje kako je u ovom slučaju NATO prilično zakazao: "To je bila prijetnja u zraku, u NATO prostoru, više od 40 minuta, a da nitko nije reagirao", ističe.

Na pitanje novinarke Sabine Tandare Knezović o tome bi li bilo ispravo da su Mađari srušili tu letjelicu i na račun čega su procijenili da ona nije opasna, Galešić govori kako je pitanje i smije li jedna članica sama to procijeniti ili se mora centralizirano procjenjivati.

"Ovo će natjerati NATO da preispita svoju suradnju u protuzračnoj obrani", kaže te dodaje kako nije mjerodavan suditi o tome u kakvom je stanju hrvatska protuzračna obrana, no misli da je u dobrom.

Umirovljeni pukovnik ipak se nije usudio komentirati što će biti ako se utvrdi da je letjelica ruska i da je namjerno poslana.

"Ne bih sada sudio o tome jer vrijede sva tri moguća scenarija koje sam spomenuo", istaknuo je i zaključio da građani zasada nemaju razloga za brigu jer NATO više neće ovako reagirati.