BORAS OSTAJE REKTOR DO 2022.: Uvjerljivo je pobijedio svog protukandidata pa ispalio: ‘Opraštam svima koji su o meni govorili laži’

Boras će upravljati najvećim hrvatskim sveučilištem još četiri godine

Aktualni rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras ponovno je izabran na tu dužnost te će najveće hrvatsko sveučilište na kojemu danas studira 75 tisuća studenata voditi u četverogodišnjemu mandatnom razdoblju od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2022.

Senat zagrebačkoga Sveučilišta izabrao je rektora tajnim glasovanjem u prvom izbornom krugu.

Od 70 članova Senata Boras je, prema neslužbenim informacijama, dobio 54 glasa, a njegov protukandidat Damir Bakić dobio je 15 glasova dok je jedan listić bio nevažeći.



Prva reakcija Damira Bakića nakon što je Senat izabrao starog rektora Borasa: Senat je poručio Sveučilištu i javnosti da je zadovoljan smjerom u kojem @SveUZgbu ide https://t.co/ODvkeZOdNB via @N1infoZG #n1info — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) February 23, 2018

Boras: Zalagat ću se za opće vrijednosti

Boras je na konferenciji za novinare, uz zahvalu svima i oprost onima koji su, kako kaže, o njemu govorili neistine, poručio:

“Zastupao sam i zastupat ću stav da Sveučilište treba podržavati odgovornost dekana jer samo tako ćemo imati utjecajno Sveučilište. Zalagat ću se za opće vrijednosti, toleranciju, očekujemo da ćemo mnogo toga zajedno postići. Svima bih poželio nove i velike uspjehe u iduće četiri godine.”

O odnosu s medijima Boras je konstatirao da su oni u početku njegova mandata bili dobri, a onda je došlo do izvrtanja činjenica.

“Dogodila se negativna kampanja pa sam smanjio komunikaciju s novinarima. I oni koji nisu glasali za mene, imali su velike koristi od ove uprave”, kazao je.

Bakić: Senat je poručio da je zadovoljan…

Poraženi Damir Bakić je zaželio Borasu mnogo uspjeha u radu te se zahvalio svima koji su mu pomagali i podupirali ga.

“Ponosan sam na sve poruke koje smo uputili, svu pozitivnu energiju koju smo odaslali i koju smo dobili. Ponosan sam i na ogromno povjerenje i nade koje smo pobudili”, rekao je.

“Teško mi je reći što je presudilo”, rekao je te pobrojio – shvaćanje Senata, kako se shvaća svoju odgovornost, kakav Senat jednostavno jest. Očekivao sam više glasova, ostajem aktivni član Senata, Senat je poručio Sveučilištu i javnosti da je zadovoljan smjerom u kojem Sveučilište ide”, zaključio je Bakić.

Tako je Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, i najstarije sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima u Europi, dobilo novoga rektora. Samo jednom u njegovoj dugoj povijesti na čelu toga sveučilišta bila je žena – prof. dr. Jasna Helena Mencer i to u razdoblju od 2002. do 2006.

Izvanredna sjednica Senata na kojoj je izabran novi rektor održana je iza zatvorenih vrata, unatoč apelu novinara iz 21 medijske redakcije koji su tražili da izborna sjednica bude otvorena za medije zbog velikoga zanimanja ne samo akademske, već i šire javnosti, za izbore koji su, po sudu mnogih, važni za hrvatsko društvo u cjelini.

Životopis novog – starog rektora Sveučilišta u Zagrebu

Damir Boras rođen je 25. listopada 1951. Maturirao je 1970. na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a 1974. diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu zagrebačkoga Sveučilišta na smjeru Radiokomunikacije s temom “Laseri u komunikaciji”.

Doktorirao je 1998. na zagrebačkome Filozofskom fakultetu na Odsjeku za informacijske znanosti s temom “Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskome jeziku”, a prije preuzimanja dužnosti rektora 1. listopada 2014. bio je dekan Filozofskoga fakulteta u drugome mandatu jer je za dekana prvi put izabran 1. listopada 2009.

Redoviti je profesor u trajnome zvanju na dvjema sastavnicama zagrebačkoga Sveučilišta – Učiteljskom fakultetu od 6. veljače 2017. s deset posto radnoga vremena te na Grafičkome fakultetu od 15. svibnja prošle godine, također s deset posto radnog vremena.

Na Filozofskome fakultetu utemeljio je Katedru za leksikografiju i enciklopediku na Odsjeku za informacijske znanosti. Među mnogim dužnostima koje je obnašao je i dužnost potpredsjednika Znanstvenoga vijeća Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže od 2004. do 2006. te od 2008. do 2010. godine. Bio je i predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina) od 13. srpnja 2011. do rujna 2012.

Među 114 objavljenih znanstvenih radova, 46 je objavio nakon izbora u trajno zvanje redovitoga profesora u prosincu 2011. Autor je i triju knjiga, od kojih je jednu objavio nakon izbora u trajno zvanje redovitoga profesora.

U sklopu stručno-znanstvenog rada bio je recenzent za znanstvene projekte pri Ministarstvu znanosti od 2003. nekoliko puta i za više od 20 znanstvenih projekata te za više nastavnih programa iz informacijskih znanosti.

Znanstveni rad prof. dr. Damira Borasa potkrijepljen je i odgovarajućim odjekom u znanstvenim časopisima pa, iako se pretežito bavi relativno uskim područjem računalne obrade hrvatskoga jezika, ima velik broj citata prema servisu Google Scholar.

Govori osam stranih jezika – engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki, slovenski i makedonski (osnovno znanje). Oženjen je i otac jedne kćeri.