Zastupnik stranke Možemo! u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Damir Bakić komentirao je imenovanja u Upravnom vijeću Dječje bolnice Srebrnjak.

"Ne mislim da smo iznevjerili i razočarali svoje birače. Poštujemo mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, kao i mišljenje javnosti. U ovom slučaju ne mislimo da su u pravu. Bili smo prinuđeni, recimo kad govorimo o bolnici Srebrnjak preko noći imenovati novo Upravno vijeće u sredinu koja je više od godinu dana opterećena brojnim prijeporima i gdje je bio ugrožen jedan vrijedan nacionalni projekt.

Bili smo to dužni učiniti jer je prethodno Upravno vijeće bilo pod istragom USKOK-a. Bilo je presudno naći stručne ljude u koje možemo imati povjerenja koji će iznijeti projekt. U tom trenutku mi nismo razmišljali jesu li ti ljudi donatori, čak nismo ni znali je li donator", rekao je Bakić gostujući u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog.

'To nisu upravljačka mjesta'

"To ih nije kvalificiralo niti diskvalificiralo, htjeli smo da budu stručni, profesionalni, da imaju vjerodostojnost i da se tog posla žele primiti", dodao je Bakić.

"Neka javnost osvijesti činjenicu da to nisu upravljačka mjesta, to su pozicije osoba koje trebaju brinuti o zakonitosti rada bolnice, koji trebaju pripremiti i provesti natječaj. Ta su mjesta simbolično honorirana i to mjesto danas je sve samo ne nagrada. Bilo bi apsurdno misliti da je netko na tu poziciju došao zato što je nagrađen, poručio je Bakić.