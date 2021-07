Epidemiološke mjere koje su od ponedjeljka na snazi u priobalnim županijama, vrlo vjerojatno neće ništa promijeniti po pitanju sprječavanja širenja zaraze, ali će dodatno otežati posao nekim djelatnostima. Tako su za Slobodnu Dalmaciju komentirali ugostitelji, koji su u turističkoj sezoni najugroženiji i na koje se većina novih mjera i odnosi.

"Sve mjere koje su i do sada bile na snazi nemaju logike, a kamoli ove nove", komentar je većine vlasnika kafića i noćnih klubova, jer umjesto njih rade čistači plaža!

"Radim petnaest godina, a ovoliko nereda nikad nisam vidio. Kakvog smisla ima zatvarati im kafiće u ponoć kad mladi nastavljaju piti i lumpati do kasno bez ikakve kontrole. Ovako se od čikova i razbijenog stakla ne može proći. A da samo vidite koliko plastičnih boca ostavljaju...", govori redar na Bačvicama dok slaže ležaljke.

Niti na Hvaru nije ništa bolje, dapače, dok se oni pridržavaju mjera, mladi odlaze partijati drugdje. Navodno, bez kontrole.

"Dakle, mi se pridržavamo svih mjera, ne smijemo posluživati one koji ne sjede, zatvaramo u ponoć, a onda gledamo kako se masa ljudi kaićima prebacuje na otočić Stipansku, di se partija do jutra bez ikakve kontrole. Tu ih ovi barkarjoli trpaju preko dozvoljenog broja, ako je registriran za trideset ljudi, on ih pokupi duplo i odvozi, a nikakve covid potvrde ne pokazuju prije ukrcaja, nema mirenja fibre, nema maski, totalni raspašoj. Pa oni su za cili otok potencijalna epidemiološka bomba, ima ih po iljadu svaku noć", ogorčen je jedan hvarski ugostitelj.

'Kažu mi da kontroliraju...'

Dodao je kako je sve prijavio lokalnom stožeru i gradonačelniku, koji je usput i načelnik tog stožera, ali bez rezultata. Razlozi su jasni.

"Normalno je da se stvaraju redovi, kao i za sve di ima više ljudi. Da li prekoračuju broj putnika? A ne mogu to znat, ali obavijestio sam i Pomorsku policiju, kažu mi da kontroliraju. Čujte, imao sam sastanke s organizatorima tih partyja na Stipanskoj, upozorio sam ih na sve, jer i sâm sam svjestan da to jest potencijalno žarište zaraze. Ali njima je Nacionalni stožer dao dozvolu, šta ja tu mogu. I meni su se neki ugostitelji žalili. Razumijem i njih na neki način, skraćeno im je radno vrijeme. I naravno, zato i mi imamo taj problem što su mladi po ulicama, puštaju muziku preko zvučnika i mobitela, sviraju gitare… Ma toga je bilo i prije, ali manje jer se po kafićima radilo duže. Ovako imamo i nereda, morali smo angažirat dodatnih šest policajaca. Ima ih malo na ovi kantun, malo na oni. Tribali bi imat policajca po čoviku. Masa ljudi je na otvorenom, lito je…

Sad nam treba dodatna radna snaga da čiste grad od stakla i smeća. Ovima što rade taj party na Stipanskoj rekao sam, nemojmo se, ljudi, igrat. Neki mi govore da oni tamo na otoku ništa ne provjeravaju, a oni me uvjeravaju da se pridržavaju svega, da rade brze testove, da traže COVID potvrde… To sam onda i provjerio i doznao da tamo imaju dva šatora i ekipu koja radi testove. Da odem na otok, sigurno bi radili sve što kažu da rade, a tko sve može kontrolirati. Postoje valjda inspekcije, nije sve na meni. Preostaje mi jedino da im vjerujem da su ozbiljni", govori hvarski gradonačelnik Rikardo Novak.

Dodaje da je apelirao na nacionalni stožer i MUP da dozvole dulji rad kafića, jer mjere nemaju smisla ako se mladi okupljaju u kasnim satima i nekontroliranim uvjetima.

'Tražili su nas da se cijepimo, a sad ne smijemo raditi'

Vlasnici klubova na splitskoj Zenti također su ogorčeni. Smatraju da je najbolje da ih se potpuno zatvori, jer radno vrijeme do ponoći nema smisla, kada prvi gosti stižu tek oko 22 sata.

"Mi ispadamo najveći krivci za širenje virusa. Za nas nema razumijevanja, a čisti je primjer prošli vikend, kada su vlasnici praktički sat vremena prije otvaranja obaviješteni da im je zabranjen rad i onda je došlo do incidenta o kojemu smo čitali. Država je on nas tražila da se cijepimo, ja i većina zaposlenika to smo učinili, tražili su da na ulazu testiramo ljude i držimo se svega. I sad dolazimo do toga da ne smijemo raditi niti po mjerama kojih smo se pridržavali, evo konkretno mi na Bačvicama, dok se na plaži stotine mladih zabavlja ne pridržavajući se nikakvih mjera", uzrujan je Petar Majić, vlasnik klubova "La Playa" i "Velvet".

Dakle, na nenaseljenom otočiću može se feštati do jutra, a u gradu samo do ponoći. Naravno, gradska mladež je snalažljivija, pa svoje tulume nastavlja po svojim mjerama, koje ne bi volio šef nacionalnog stožera Davor Božinović.

"Ma kakve mjere! Triba doć ovde iza ponoći. A eno čujen da danas slijeće deset aviona Britanaca, jadni ti smo mi ovde na Bačvicama od posla", zaključio je redar s najpoznatije splitske plaže.