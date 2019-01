DALMATINSKI GRADIĆ NASTOJI ZADRŽATI MLADE: Nude im besplatne građevinske dozvole, a posebno iznenađenje imaju za parove

Trilj će s 300.000 proračunskih kuna u ovoj godini, svakome tko odluči graditi obiteljsku kuću platiti komunalni i vodni doprinos te sva druga davanja potrebna za ishođenje građevinskih dozvola

Kao i u mnogim gradovima i naseljima diljem Hrvatske, i u Trilju, gradiću u zaleđu Splita, zbog iseljavanja se upalio crveni demografski alarm. U tom mjestu koje je na popisu stanovništva 2011. godine imalo 9109 stanovnika, a danas ih nesumnjivo ima znatno manje, prošle godine izdano je tek osam dozvola za izgradnju obiteljskih kuća.

Slobodna Dalmacija piše kako je taj podatak uzbunio gradonačelnika Ivana Šipića i ponukala ga da povuče potez kojim želi potaknuti sugrađane na gradnju kuća. On je, naime, predložio da se u ovogodišnjem gradskom proračunu izdvoji iznos od 300.000 kuna za poticanje izgradnje obiteljskih kuća što je Gradsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

Daju i besplatne parceme mladim obiteljima

“Stambeno pitanje u našem kraju tradicionalno se rješava uglavnom izgradnjom obiteljskih kuća. Prije početka gradnje potrebno je imati građevinsku parcelu i ishoditi građevinsku dozvolu. Brojni Triljani imaju parcele, ali za građevinsku dozvolu trebaju izdvojiti najmanje 15 tisuća kuna. Za mnoge naše sugrađane to je veliki iznos i još veća kočnica za odluku o pristupanju izgradnji. Zbog toga sam kao gradonačelnik odlučio svim Triljanima koji žele graditi obiteljske stambene kuće omogućiti da građevinsku dozvolu dobiju besplatno. Iz izdvojenih 300 tisuća kuna za te namjene, Grad će osigurati potreban novac za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa, kao i svih drugih obveza pri ishođenju građevinske dozvole. Računamo da je iznos koji smo izdvojili u proračunu dostatan za isplatu troškova za 20-ak građevinskih dozvola. Dao Bog da bude više zainteresiranih. Ako se to dogodi, rebalansom ćemo povećati sredstva sve do potrebnog iznosa”, kazao je gradonačelnik Šipić za Slobodnu Dalmaciju.

Osim toga, u Trilju se po ubrzanoj proceduri izrađuje Detaljni plan uređenja (DPU) zemljišnoga kompleksa koji je za buduću stambenu zonu Gradu darovalo Ministarstvo državne imovine. Čim DPU bude donmesen, zemljište će biti isparcelirano, a parcele podijeljene besplatno ili po iznimno povoljnim uvjetima, a prednost imaju mladi bračni parovi koji odluče tu živjeti.

