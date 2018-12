DALMATINSKI BISER OSTAJE BEZ ZAŠTITNOG ZNAKA, LJUDI SU BIJESNI, A DIREKTORICA NEUMOLJIVA: ‘To se pretvorilo u vašar’

Direktorica kaže da želi profinjenije festivale na makarskoj gradskoj rivi

Direktorica TZ Makarske Hloverka novak Srzić odlučila je kako su ribarske večeri, iako zaštitni znak tog grada, previše prozaične za imidž grada kojeg želi stvoriti. Na gradskoj rivi tako od iduće godine neće biti riba s gradela, vina, pršuta i sira.

“Makarska je postala preveliko mjesto za ribarske večeri iza kojih bi nam ostajala samo masnoća i sve se to pretvorilo u ljetni vašar kakav više nećemo gledati po rivi. Međutim, kao direktorica TZ-a Makarska potrudit ću se sugrađanima i gostima omogućiti doživljaj autentičnih ribarskih večeri i to na način da ćemo s nekim od brodara dogovoriti organizirani prijevoz do mjesta u kojima se odvijaju ovakve vrste zabava, kazala je Novak Srzić za Slobodnu. Ističe i kako će se potruditi ponuditi neki profinjeniji festival “primjeren Makarskoj kao turističkom središtu”.

Na pitanje što je s mještanima koji su uspjeli barem nešto zaraditi na tim, kako Novak Srzić kaže vašarima, odgovara lakonski – mogu se prijaviti za sudjelovanje na ribarskim večerima od Brela do Gradca.

‘To je katastrofa za Makarsku’

Antonia Srzić, jedna od domaćih prodavačica ribe i dalje se ne može načuditi odluci. “Ako je odluka o ukidanju ribarskih večeri koje se na rivi organiziraju najmanje 40 godina, uistinu konačna, onda je to zbilja velika katastrofa i za Makarsku i našu tradiciju od koje nam više ne ostaje ništa. Fešte su bile turistička atrakcija, a nama jedini izvor zarade i stvarno sam jako ogorčena jer je odluka žalosna”, kaže za Slobodnu. Tvrdi da su se mnogi turisti vraćali u Makarsku samo zbog ribarskih večeri.

A čak i ako nije u pravu, činjenica je da se samo riba prodavala na 215 štandova, a zarada trgovaca bila je do 2000 kuna i to nakon isplate za štand čiji je zakup bio 1500 kn. Željana Cimera, još jedna nezadovoljna prodavačica ribe kaže kako će tako jednostavno otjerati goste.

Uništava se malog čovjeka da se pogoduje restoranima

“Ukida se sve što je bio makarski brend i pitam se što je dalmatinski grad bez ribe i mora i što ćemo ponuditi gostima kao vid zabave? Pa od ribarskih večeri živjelo je 50 obitelji i na svakom od štandova radilo je po petero ljudi koji su se svim silama trudili napraviti savršenu riblju spizu. Malog čovjeka se ukidanjem fešti ubija da bi se pogodovalo restoranima,” ogorčena je Cimera. Ideja da brodari voze goste na slične priredbe u druga mjesta smatra krajnje apsurdnom jer kaže, sada će gosti bježati iz Makarske i noću, a ne samo danju.

Ukidanje nije rješenje

Vlasnik solane Ramova Ivan Šimić, koji je na feštama prodavao svoj poznati solni cvijet, donekle se slaže s ocijenom da su se ribarske večere izrodile u nešto što ne bi trebale biti, ali njihovo ukidanje mu nije baš jasno. “Ribarskih večeri zapravo odavno nema i onakve kakve trebaju biti kao što se organiziraju u Krvavici, prestale su postojati prije pet godina. Pogrešna je odluka o njihovom potpunom ukidanju jer se trebalo ući u koštac s problemom pučkih fešti koje su vremenom postale devijantne, ali ih se nikako nije smjelo skroz izbaciti iz programa ljetnih događanja”, smatraŠimić. Tako su kaže, trgovci ostavljeni na milost i nemilost, a turisti bez sadržaja.