Janjetina. Lička i paška već su ranije dobile europsku zaštitu izvornosti, a sada se njome okrunila i dalmatinska janjetina. Prava dalmatinska janjetina – pramenka ima posebnu aromu. Znalci kažu da je meso mekše, manje masno i aromatično. Jedan od najvećih dalmatinskih uzgajivača za RTL Direkt odao je tajnu njezina okusa - janjad siše tijekom uzgoja, a pase u kršu.

“U Dalmatinskoj zagori ima najviše tih ljekovitih trava znači bilja, svega, od kadulje od smilje i oni brste i grab i smriku i to je ta aroma koja se ne može dobit nigdje nego tu, u tom kamenu I kršu", kaže uzgajivač ovaca Mladen Sarajlić.

Omiljena mlada dalmatinska janjetina uvijek je tražena. "Nije problem prodat, samo ćemo vidjeti hoće ići cijena gore kad se to zaštitilo, dobro bi bilo jer ta cijena neisplativa. Jer ovom janjetu treba malo više da narast nego drugim janjcima", ističe Sarajlić.

Janjčići se goje dok ne dosegnu starost od 100 do 120 dana.

'Veliki troškovi, velika odricanja'

"Dobili smo taj certifikat za zaštićenu, ali ne možemo ništa više plasirati janjce skuplje nego ličku janjetinu našu dalmatinsku zaštićenu. Naše janje od 25 kila i dobijemo za njih nekih mršavih 130, 140 eura. Ali ako je sve ispod 150 eura to je slabo. To su veliki izdaci, troškovi, velika odricanja ", kaže Željko Nekić, uzgajivač ovaca iz Nakića Gornjih.

Da bi janje bilo zrelo za klanje mora imati najmanje desetak kilograma. Janjetinu treba dobro posoliti, ali ne presoliti. Uz to, vatra mora doseći odgovarajuću temperaturu. “Tajna je u ispaši i drvima, grabovina je najbitnija za temperature, a ispaša za janjce. Najbitnije da su pušteni. Treba imati osjećaj, treba imati iskustva, treba i zajebati par komada", kaže pečenjar Niko Munjiza.

Cijena pečene janjetine kreće se po konobama između 35 i 50 eura po kilogramu. “Sada je digla se cijena, ali to tko ima taj će jest, ko nema taj neće. Oni ko govori da mu je skupo šta mu ja mogu. I najljepša je težina da bude čistoga mesa 10 kila, to je otprilike do 6 kila da bude pečene janjetine I to je onda fantastično", kaže Vinko Krnić, vlasnik konobe u Konjevratima.

'Doktora mogu samo pozdraviti…'

Je li bolja lička, paška ili dalmatinska, čini se da je stvar ukusa. Zadranin Milan Rojs kaže da je za njega najbolja dalmatinska dok njegov sugrađanin Željko Belić kaže da je paška nadaleko najbolja: "To je daleko poznato, a ovo drugo ove istarske i te druge, nemam pojma."

No, u šibenskom zaleđu uzgajivača je sve manje, mlade uopće ne zanima uzgoj ovaca makar i zaštićenih.

"Nisu zainteresirani, jer vide koja su to odricanje. Išli bi liti na more. Zimi na skijanje. ja ne mogu povesti ovce ni na more, ni na skijanje, nema u mene. Od 0 do 24, godišnji prekriženo, a doktora mogu samo pozdraviti i ništa više", govori uzgajivač Željko Nekić.

Iako uzgajivači nisu zadovoljni, barem je janjad koju uzgajaju dobila zaštićenu oznaku. Najmanje toliko su, kažu, i zaslužili.