Jedan muškarac iz Dalmatinske zagore odlučio je testirati naranču i limun brzim antigenskim testom na covid. Testiranje je snimao, a snimka se širi društvenim mrežama. Pokazalo se da je naranča bila pozitivna, a novinari Slobodne Dalmacije stupili su u kontakt s muškarcem koji testira voće na covid.

"Iscijedio sam naranču u tanjur, namočio štapić od testera u tanjur, štapić ubacio u tekućinu, promućkao i nakon toga ubacio u tester koji je nakon 15 minuta pokazao da je naranča pozitivna na COVID-19", rekao je 50-godišnjak iz Zagore.

Na ideju došao gledajući britanske školarce

Za razliku od naranče, limun je bio negativan, a na kraju snimke objavljene na društvenim mrežama, muškarac je rekao: "Ne probudio se ujutro ako ovo nije živa istina." Na tu je ideju, kaže, došao gledajući YouTube gdje su objavljeni snimci britanske djece koja rade slične testove kako bi izbjegli odlazak u školu.

Novinar Slobodne Dalmacije upitao je za ovaj slučaj prof. dr. sc. Zlatka Trobonjaču, imunologa sa Sveučilišta u Rijeci.

"Ma to je nemoguće. Možda postoji neka kemijska reakcija koja se dogodila, jer test zasigurno nije predviđen za naranču. Možda je to način antivaksera i onih koji u svemu vide zavjeru da se BAT testovima izruguju na ovaj način. Takvih priča koje nemaju veze sa stvarnošću u ovom vremenu pandemije sam se jako puno naslušao", kazao je dr. Trobonjača dodavši kako ne zna koja bi to kemijska reakcija bila na naranču, a da ne bi bila i na limun.

'Osoba koja je testirala kemijski je djelovala na test'

Slično misli i prim. dr. sc. Diana Nonković, šefica epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

"BAT testovi nisu predviđeni za naranče, nego za ljude i njihovo testiranje, kao što su testovi za trudnoću predviđeni za žene, a ne za nešto drugo. Dakle, osoba koja je "testirala" naranču kemijski je djelovala na taj test i to je razlog zašto je on pokazao "pozitivan" rezultat", kaže dr. Nonković.

Isto smatra i doc. dr. sc. Irena Tabain, mikrobiologinja s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodala je da su ljudi radili slične stvari sa slatkim napicima i da je riječ o nespecifičnoj kemijskoj reakciji.