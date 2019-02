DALMATINA KONAČNO IDE DALJE: Novu trasu autoceste do Dubrovnika preko Pelješca bit će zahtjevno izvesti

Prije deset godina prihvaćen je projekt gradnje dionice Doli-Dubrovnik na autocesti Dalmatini, no zbog nedostatka novca radovi nisu počeli. Sada je potrebno izraditi novi projekt jer se u međuvremenu izmijenila cestovna slika na jugu Hrvatske, ali i u BiH

Nakon deset godina mirovanja ponovno je aktiviran plan gradnje autoceste do Dubrovnika. Naime, otkako su 2009. godine u Osojniku, u nazočnosti tadašnjeg premijera Ive Sanadera, potpisani ugovori o gradnji dionice Doli – Dubrovnik vrijedni 3,675 milijardi kuna bez PDV-a, nije se radilo ništa jer nije bio osiguran novac za projekt.

I tako je bilo sve do petka kada je na sjednici Vlade u Dubrovniku usvojen zaključak podužeg naziva “Izrada studijske dokumentacije radi ostvarivanja poveznice Projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom na sustav mreža autocesta Republike Hrvatske na potezu od čvora Metković do budućeg mosta Pelješac i od čvora Doli do Grada Dubrovnika”. Za izradu te analize ove će godine, piše Novac.hr, biti potrošeno 4,06 milijuna kuna.

Ministar računa da će EU sufinancirati projekt

Ministar prometa Oleg Butković na sjednici Vlade u Dubrovniku već je, doduše, ustvrdio da će se graditi autocesta Ploče – Dubrovnik rekavši kako računa da će EU sufinancirati taj projekt. No, prethodno je ipak potrebno napraviti Studiju jer se u zadnjih deset godina izmijenila cestovna slika na jugu Hrvatske, ali i u BiH. Sagrađena je autocesta do iza Ploča, grade se Pelješki most i nova cesta preko Pelješca, a u susjednoj BiH počela je gradnja dijela Vc koridora od Počitelja do granice s Crnom Gorom kroz Popovo polje, piše Novac.hr. To znači da bi trasa predviđena prije deset godina trebala biti ponešto drugačija.

Tada se, naime, predviđalo da trasa ide od Ploča do granice s BiH kod Neuma pa se nastavlja s druge strane do Dubrovnika. Također, procjenjivalo se da bi tih 80 kilometara autoceste od Ploča do Dubrovnika moglo koštati oko 732 milijuna eura.

Sada se, pak, predviđa smjer autoceste od čvora Karamatići do čvora Pelješac odakle bi se promet spuštao prema mostu Pelješac. Riječ je o otprilike 20 kilometara nove dionice autoceste. Promet bi dalje išao preko nove pelješke ceste do čvora Doli odakle bi se gradilo 29,6 kilometara autoceste do pred sam Dubrovnik. Od čvora Doli do Dubrovnika odavno je poznata trasa autoceste koja će, s obzirom na konfiguraciju terena, biti jedna od najzahtjevnijih dionica. Procjenjuje se da bi cijeli potez od Ploča do Dubrovnika mogao stajati i 800 milijuna eura.

Postoji i mogućnost spajanja s koridorom Vc

Zbrajanjem ugovorene cijene za dionicu Dubrovnik – Doli otprije 10 godina, ugovorenom cijenom gradnje mosta Pelješac i procijenjene vrijednosti nove pelješke ceste dolazimo do vrijednosti od 6,5 milijardi kuna bez PDV-a za dio od Dubrovnika do čvora Pelješac, piše Novac.hr.

Zbog visoke cijene gradnje, preuskog teritorija u zaleđu Dubrovnika te velike opasnosti od poremećaja ekološke ravnoteže u dolini Neretve, mnogi su stručnjaci bili protiv gradnje ovakve dionice. Više je bilo onih koji su podržavali plan da autocesta u Malom Prologu uđe u BiH, tamo se spoji se Vc koridorom pa preko Popova Polja ode u Crnu Goru, s tim da bi se na jednom dijelu napravio odvojak s Vc koridora prema čvoru Dubrovnik.

Danas je ta mogućnost i realnija jer se Vc koridor, koji se sufinancira sredstvima EU, gradi kroz Popovo polje. U tom slučaju u Hrvatskoj bi se uredila postojeća državna cesta do Orebića te sagradila obilaznica Dubrovnika od Mokošice do Čilipa u profilu brze ceste, piše Novac.hr.