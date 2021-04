DALMACIJA U KAOSU: Orkanska bura potpuno zatvorila Jadransku magistralu, padaju snijeg i kiša – ograničenja na A1

HAK upozorava na orkansku buru na Jadranskoj magistrali – pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnom, a osobito na Jadranu i izraženijim pljuskovima s grmljavinom

Zbog orkanske bure za sav je promet zatvorena Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, a zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnom, a osobito na Jadranu i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za utorak. U gorju susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a snijega nošenog burom može biti na sjevernom Jadranu.

Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna, podno Velebita na udare i orkanska bura, a u Dalmaciji još prijepodne i jako do olujno jugo. Najviša temperatura zraka od 0 do 3 stupnja u gorskim područjima, drugdje u unutrašnjosti uglavnom između 3 i 8, a na Jadranu od 8 na sjevernom do 16 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu.

Olujni vjetar i snijeg

Zbog olujnog vjetra i snijega trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji, Rijeci i Istri te obrnuto. Promet je dopušten samo za osobna vozila: autocestom A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica; autocestom A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Kikovica i Delnice.

Na autocesti Draga-Šmrika (A7) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga te lokalnoj cesti (LC58107) Križišće-Kraljevica dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok sva ostala vozila moraju imati zimsku opremu u Lici i Gorskom kotaru. Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

U prekidu trajektne linije

Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Prizna-Žigljen,Šibenik-Kaprije-Žirje; Lopar-Valbiska; katamaranske linije:Ubli-Vela Luka-Hvar-Split; Mali Lošinj-Cres-Rijeka; Novalja-Rab-Rijeka. Trajekt na liniji Brestova –Porozina ne prevozi autobuse i kamione više od 3t nosivosti.