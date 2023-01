Snijeg je u nekim dijelovima Imotske krajine napadao i do 25 centimetra visine te u pojedinim zaseocima otežava izlazak žitelja iz kuća, ali sve smo ceste uspjeli očistiti od snijega i one su prohodne za pomet, rekao je Hini Vuletić. I dionica državne ceste D8 od Piska do Donjih Brela jutros je zatvorena za promet zbog snijega i leda na njoj, izvijestila je kratko splitsko-dalmatinska Policijska uprava.