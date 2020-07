DALIJI NIJE SJELA USPOREDBA S JEDNIM HRVATSKIM POLITIČAREM: ‘Ajoj, ajoj, samo nas nemojte stavljati u isti koš s njim’

Najavila je kako bi se oko nekih tema mogla naći i s Možemo!, ali stavove Radničke fronte smatra neprihvatljivim ekstremizmom u suprotnosti s Ustavom

Dalija Orešković, buduća saborska zastupnica iz Stranke s imenom i prezimenom za N1 je žestoko kritizirala ideju ministra iz kvote manjinskih zastupnika.

„Jedno je zastupati interese manjinske grupacije i reći da je manjinama mjesto uz vlast, a drugo je participirati u vladi na temelju malog broja glasova. Pitanje je koliko se time u političkom prostoru dobiva, pitanje je koliko se štite manjinska prava, a koliko se štite neki drugi ciljevi”, kazala je, ističući kako se to ne odnosi samo na manjine nego i na sve ostale političke grupacije koje bi za malo zastupnika tražile ministarsko mjesto te kako to nipošto ne znači kako se zalaže za smanjivanje manjinskih prava.

No mnogo je oštrija bila prema Dariju Hrebaku, HSLS-ovcu koji je u sabor ušao na listi HDZ-a

Hrebaka i stav HSLS-a mogu ocijeniti političkim žetončićem koji nije ostao vjeran ciljevima i idejama za koje se navodno njegova stranka bori. Ta je stranka izgubila vjerodostojnost koja je pod parolom transparentnosti pala pod okrilje stranke koja nosi velik broj optužnica za korupciju. Obećanja Plenkovića Hrebaku vidim kao loš vic”, rekla je, dodajući kako je, da je htio Hrebak već ranije mogao tražiti reforme zbog kojih je sada navodno ušao.

“Sveta Nedelja otišla je dalje u transparentnosti od Bjelovara. Treba reći i da ako nema alata za sankcioniranje onih koji ne rade transparentno, onda transparentnost ne znači ništa.“, istaknula je,

Rekla je i kako će podržati one prijedloge vlade koje smatra dobrima, ali ponovo prozvala HDZ za netransparentnost.

„Konkretna rješenja koja imaju početak, sredinu i kraj su ono što ću podržati, a to znači da ću podržati prijedlog da se puna fiskalna transparentnost nametne kao obaveza na svim razinama. Čemu transparentnost ako Plenković Povjerenstvu neće donijeti dokumente u kojima se vidi je li on ili netko od njegovih kolega u sukobu interesa? Transparentnost kao jedini način borbe protiv korupcije je licemjerno”, rekla je Orešković.

‘Ima nekih tema koje su nam srodne’

Suradnju, u određenoj mjeri vidi i sa platformom Možemo!, ali prigovara im Radničku frontu, čije stavove smatra u suprotnosti s Ustavom, a Možemo proziva da se nisu dovoljno distancirali od njih.

“Ima nekih tema koje su nam srodne – zaštita okoliša, cirkularna ekonomiju, veća participacija građana u svim temama. Vjerujem da ćemo se tu naći na dobroj valnoj duljini i da će s njihove strane biti dovoljno volje da saslušaju moje prijedloge oko reforme javne uprave i teritorijalnog preustroja.

Oko ekonomskih se tema razilazimo, stavovi Radničke fronte smatramo radikalnim. Prema intervjuima Tomislava Tomaševića se ne nalazi da se oni od toga ograđuju. No očekujemo da će unijeti promjenu u način funkcioniranja sabora”, rekla je.

Jednako tako, podržat će i prijedloge Vlade koji bi išli u pravcu racionalicazije javne uprave ili reorganizaciju teritorijalnih uprava, ali odbacuje da je u tome na bilo koji način slična Radimiru Čačiću,-. +

“Ajoj, ajoj, samo nas nemojte stavljati u isti koš s Čačićem. Mislim da se niti po profilu osoba koje o pojedinim temama govore niti po prethodnom javnom radu ne bismo se uspoređivali s Čačićem”, rekla je.

Na opasku novinara kako Čačiću nije bitno je li netko lijevo ili desno, ako podržava njegove zahtjeve, rekla je da je pitanje s kojim je to ciljem.

“Pitanje je što je to nešto i s kojim ciljem se diže ruka. S obzirom na to što građane čeka na jesen, javni interes trebamo stavljati na prvo mjesto, a ne svoj osobni ili parcijalni. Postoji razlika između ljudi koji su u to ušli da brane javno dobro i kojima je javni interes iznad svega, i onih koji žele nešto kapitalizirati ili ušićariti za svoje interese i od prvog će se dana mandata ta razlika vidjeti”, rekla je Dalija Orešković.