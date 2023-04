Saborsku zastupnicu Daliju Orešković poznajemo prvenstveno po svom žestokom stilu političke debate bez skrupula. Međutim, danas se emotivno otvorila kao malo kada dosad podijelivši na Twitteru snimku nastupa pjevačice Bukky Oronti na britanskom The Voiceu gdje je izvela obradu "Say Something" od prije četiri godine.

"Neki ljudi su rođeni sa snagom glasa i talentom za kojeg mi se čini kao da nije sa ovoga svijeta. Eto, malo stvari koje volim u privatnim trenucima, da nije sve samo riganje vatre ljutog zmaja i politika %!(EXTRA string=sea)", napisala je Dalija.