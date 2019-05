DALIJA OREŠKOVIĆ: ‘Zoran Milanović o svojoj kandidaturi vrlo ozbiljno razmišlja i dobro ju priprema’

Dalija Orešković još uvijek nije donijela konačnu odluku hoće li se kandidirati na predsjedničke izbore

Danas je predsjednica stranke Start, Dalija Orešković, za N1 je komentirala mogućnost kandidature za predsjedničke izbore, rekavši kako je dio njezine odgovornosti promišljanje i o tome, međutim da zasad još uvijek nije donijela konačnu odluku. “Mislim da će ona ovisiti o tome kako će se građani izjasniti o vrijednostima koje promovira Start na ovim europskim izborima”, rekla je Orešković.

Iako rezultati predizbornih anketa ne idu u prilog Startu te prognoziraju da neće osvojiti mandat u Europskom parlamentu, Dalija Orešković tvrdi da nije stvar u tome hoće li uće netko s liste Starta u Europski parlament ili ne, već da će za kandidaturu za predsjedničke izbore biti ključan postotak birača koji će dobiti na europskim izborima.

Milanović ozbiljno planira kandidaturu

Vezano za kandidaturu Zorana Milanovića, kojega se spominje kao najvjerojatnijeg protukandidata predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, Dalija je rekla kako ne zna hoće li se on kandidirati, no da iščitava iz onog što je dostupno u javnosti da ozbiljno razmišlja o svojoj kandidaturi. “Jasno je iz onoga što se može iščitati u medijima, da o svojoj kandidaturi Zoran Milanović vrlo ozbiljno razmišlja i da ju dobro priprema. Mi nismo u kontaktu koji bi značio nekakav dogovor ili uzajamnu podršku, bilo moju prema njemu ili obrnuto”, rekla je.

“Što se tiče njegove kandidature, postavlja se pitanje u kojoj mjeri je ona oporbena ili nije oporbena. Činjenica je da njegovi ljudi danas podržavaju Vladu Andreja Plenkovića, bilo kroz Tomislava Sauchu, koji je bio njegov predstojnik ureda, bilo kroz Milanku Opačić, koja je prešla u Klub Milana Bandića. Smatram da je zapravo ovoj lijevoj sceni potreban jedan kandidat koji će uvjerljivo zastupati oporbene vrijednosti”, dodala je Orešković.

Ne zna kakav bi bio predsjednik

Tvrdi da nikada nije bilo govora o tome da će ona ili Start podržati Milanovića u predsjedničkoj kandidaturi, a smatra i da nije lako reći bi li Milanović bio dobar predsjednik. “Činjenica je da je bio premijer, a rezultate njegove uloge u političkom životu i njegovoj stranci neka građani ocijene sami”, rekla je Orešković te naglasila da njezina kandidatura neće ovisiti o kandidaturi Zorana Milanovića.

Kolinda degradirala dužnost predsjednika

O trenutnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović i dalje nema pozitivno mišljenje, tvrdi da je degradirala dužnost predsjednika države.

“Dužnost predsjednika države ipak ima svoju ulogu u političkom životu. Možda nema izravne izvršne ovlasti, ali itekako utječe na dinamiku političkih procesa i na vrijednosti koje se u javnom životu promoviraju, štite ili se napadaju. Mislim da je Kolinda Grabar-Kitarović duboko degradirala dužnost predsjednika države i da svoje ovlasti nije izvršavala kao što je to Ustavom zamišljeno”, rekla je Orešković.

Škoro bolji kandidat od Kolinde?

Što se tiče pojavljivanje Miroslava Škore kao potencijalnog predsjedničkog kandidata, Dalija je rekla da je to ne čudi. “Uopće me ne čudi da je Miroslav Škoro pronašao put do svoje publike za ovu državničku dužnost. Očito je da su naši građani, ili dio građana, funkciju predsjednika države doživjeli kroz zabavu i estradu. U tom slučaju Miroslav Škoro je u svakom slučaju bolji kandidat od Kolinde Grabar Kitarović”, rekla je Orešković.