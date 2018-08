DALIJA OREŠKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Plenković bi trebao otići, ali za to su potrebni čast i hrabrost. Nitko nikada nije ponizio Sabor kao on…’

Bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković govorila je za Net.hr o svojim političkim planovima, problemima u hrvatskoj politici, vjerodostojnosti HDZ-a, nesposobnosti Milana Kujundžića da bude ministar i nužnosti premijerove ostavke

Dalija Orešković u javnosti je najpoznatija kao bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na čijoj poziciji je bila od 2013. do 2018. godine. Rođena je 18. lipnja 1977. godine, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu (XII. gimnaziju) te Pravni fakultet. Udana je za Frana Leticu, sina političara Slavena Letice.

Još od početka mandata, pokazala je da nema nedodirljivih političara. Pokretala je postupke protiv gradonačelnika, načelnika, ministara, zastupnika u Saboru, pa i same predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Tako je zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića Povjerenstvo kaznilo s 30.000 kn jer je u predizborno vrijeme izmijenio pravilnik o plakatima. Prema novom pravilniku, Gradska skupština više nije mogla dodjeljivati plakatna mjesta kome želi, već je to radio on, pa je tako odmah objavio plakate koji su promovirali njegovu stranku.

‘Nisam zainteresirana za predsjedničke izbore’

Osim njega, Povjerenstvo je kaznilo i bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koji je morao platiti kaznu od 40.000 kn jer na kraju mandata nije podnio izvještaj o imovinskom stanju. Orešković je presudila i Tomislavu Karamarku na mjestu prvog potpredsjednika Vlade, kada je zaključila da je bio u sukobu interesa u aferi “Konzultantica”.

Na saborskom glasovanju o novom predsjedniku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održanom u veljači ove godine Orešković je dobila 46 glasova, a njezina protukandidatkinja Nataša Novaković 75 glasova.

Budući da je za izbor potrebno 76 glasova, trebalo se održati ponovljeno glasovanje. Tada je Orešković odlučila povući svoju kandidaturu. S gospođom Orešković razgovarali smo o njezinim političkim ambicijama i nastavku afere Hotmail.

NET.HR : Premijer Plenković u očitovanju Saboru prošle godine spomenuo je samo jedan sastanak članova njegove Vlade s Ivicom Todorićem, dok Martina Dalić u iskazu USKOK-u spominje tri sastanka s Todorićem za koje je premijer znao. Je li premijer lagao?

OREŠKOVIĆ: Očito je. No o tome bi se trebao zapitati Hrvatski sabor. Niti jedan saziv do sada nije si dopustio da ga izvršna vlast, koju Hrvatski sabor bira, ovako ponizi. Obnašanje javne dužnosti je, između ostalog, osobna odgovornost svakog dužnosnika. Neka se svaki zastupnik, imenom i prezimenom zapita što to, i koga to zastupa, koga to i zbog čega štiti. Može ovaj saziv svoj mandat izdržati do kraja, jer je poznato kako je i s kime skrojena parlamentarna većina, ali građani im to ne bi smjeli oprostiti na sljedećim izborima, kad god do njih dođe.

NET.HR : Ministri sada umanjuju cijelu ovu aferu. Kako bi po vama u ovom trenutku trebao postupiti premijer?

OREŠKOVIĆ: Ostavkom. Ali za to je potrebna i čast, i hrabrost.

NET.HR: Hoćete li se kandidirati na predsjedničkim izborima ili vas zanimaju isključivo parlamentarni izbori? Kakav je vaš politički plan?

OREŠKOVIĆ: Najava političkog angažmana reakcija je na aktualno stanje u političkom i društvenom životu. Način na koji sustav funkcionira pokazuje da je došlo do potpunog sloma pravne države. Bahatost u zloporabi prilike koju obnašanje vlasti donosi, bahatost u zloporabi političke moći radi ostvarivanja privatnih interesa, poprima svakog dana neke nove oblike. Popustile su sve linije obrane. Ako kao društvo ne pronađemo rješenje za izlazak iz ovakvog stanja, postat će sasvim svejedno kako će se dalje odvijati politički život, tko će dobivati, a tko gubiti pojedine izbore, jer se više neće imati što spašavati.

Nisam zainteresirana za predsjedničke izbore. Plan je do parlamentarnih izbora definirati nekoliko ključnih područja u kojima su nužne korjenite promjene i okupljati podršku za njihovo provođenje.

NET.HR: Mislite li da imate šanse u hrvatskoj politici? Tko bi bili vaši potencijalni glasači?

OREŠKOVIĆ: Mislim da imam, ne računam jesu li te šanse velike ili male. Potencijalni glasači su svi koji žele izgradnju jedne moderne i prosperitetne zemlje.

‘Još uvijek smatram da politika nije moj prirodni habitus’

NET.HR: Možete li ukratko opisati kako biste se željeli profilirati u politici u odnosu na ključna svjetonazorska i ekonomska pitanja?

OREŠKOVIĆ: Pretpostavljam da bih mogla kada bi na svako pojedinačno svjetonazorsko ili ekonomsko pitanje mogla dati odgovor. Naime, tumačenje pozicija na političkom spektru nema sasvim jasnih uputa za tumačenje, niti jasnih granica. Načelno je najjednostavnije reći da promišljam u okviru socijalno-liberalnih vrijednosti.

NET.HR: Koja su tri najveća problema u našoj politici?

OREŠKOVIĆ: Shvaćanje funkcije i moći kao prilike za stjecanje osobne koristi, podaničko podilaženje onih koji bi trebali biti kontrolni mehanizam te bezidejnost, nedostatak vizije i hrabrosti za njeno provođenje.

NET.HR: Jeste li još kao predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa razmišljali o ulasku u politiku?

OREŠKOVIĆ: Ne. Još uvijek smatram da politika nije moj prirodni habitus. Ali kao pravnik, kao netko tko ima pristup i uvid u način na koji aktualna vlast rastače institucije, vladavinu prava, a time i državu, osjećam obavezu reagirati. U vrijeme rata, borbama se priključuju i oni koji nisu niti ratnici niti vojnici. Slično tome, ovo je vrijeme kada se u obranu pravne države i demokratskih vrijednosti moraju uključiti i oni koji nisu karijerni političari.

‘Ne vidim prostor za bilo kakvu suradnju s HDZ-om’

NET.HR: Slažete li se s mišljenjem Žarka Puhovskog da imate više šanse na političkoj sceni kao žena?

OREŠKOVIĆ: Žarko Puhovski je analitičar, pretpostavljam da ima bolji uvid i razumijevanje određenih procesa od mene, no ne slažem se s tom tezom. Žene su u hrvatskoj politici i na javnim dužnostima podzastupljene. Mislim da je to posljedica nepoticajnog okruženja u kojem se žene teže probijaju i u kojem moraju savladati više prepreka, pa je samim time i više razloga za odustajanje. Uz dozu idealizma koji još uvijek u meni postoji, usuđujem se nadati da će se moje šanse na političkoj sceni prosuđivati u korelaciji sa svježinom ideja koje bih na političku scenu bila voljna unijeti.

NET.HR: Smatrate li da je ovaj HDZ vjerodostojan i biste li surađivali u budućnosti s njima? Postoje li neke druge stranke s kojima možete zamisliti suradnju?

OREŠKOVIĆ: HDZ se pokazao kao stranka koja je imuna na spoznaju što je to korupcija i klijentelizam. Unatoč svojoj veličini, brojnosti članstva, etikete kojom sami sebe nazivaju i ocjenjuju stožernom strankom, pokazali su se nesposobnima obračunati se s primjerima nedemokratskih i neprimjerenih postupaka svog vodstva.

Po načinu na koji se opetovano pokazuje da ta stranka djeluje u situacijama u kojima ima vlast, po izostanku bilo kakve suvisle kritike prema onima čija je reputacija duboko kompromitirana koruptivnim ponašanjem, ne vidim ništa što bih mogla ocijeniti vjerodostojnim. Ne vidim prostor za bilo kakvu suradnju s HDZ-om kakav je on danas. Postoje druge opcije s kojima mogu zamisliti suradnju. No prije toga je potrebno tim opcijama, kao uostalom i javnosti općenito, pojasniti od kojih to počela ja polazim. Sve je to dio procesa koji su tek na svome početku.

‘Nije ni trebao postati ministar’

NET.HR: Zanima li vas ponuda o političkoj suradnji Hameda Bangoure?

OREŠKOVIĆ: Postoji nekoliko platformi koje se formiraju na približno istoj ideji pobune protiv stanja u kojem nije moguće zamisliti sretnu i prosperitetnu budućnost za one koji ostaju u ovoj našoj zemlji. Teško je ovog trena ocijeniti koliko su te platforme slične ili istovjetne, teško je razumjeti zašto između njih već nije došlo do nekog okupljanja, tim više što sve upućuje na krajnju nužnost i potrebu zbijanja redova, pa čak i s onima koji ti nisu baš u svemu po volji.

U tim platformama se već nalaze neka nova lica osviještenih i angažiranih pojedinaca koji u politici ne vide utočište za rješavanje vlastitih egzistencijalnih problema, već poziv na stvaranje bolje sadašnjosti i budućnosti. Među takvima se sigurno nalaze oni s kojima bih voljela surađivati.

NET.HR: Treba li ministar zdravstva Milan Kujundžić podnijeti ostavku nakon smrti mladića u Zaprešiću? Smatrate li da je potrebna reforma zdravstva?

OREŠKOVIĆ: Zdravstveni sustav je jedan od onih kroz koji se definira kakvu državu želimo, kakve su naše temeljne vrijednosti i na koji način ih ostvarujemo. Pored pravosuđa i mirovinskog sustava, zdravstvo je jedan od naših najtežih bolesnika. Ministar koji nije imao viziju, a niti sposobnosti uhvatiti se u koštac s problemima u zdravstvu, nije niti trebao postati ministar. To je predsjednik Vlade trebao na vrijeme ocijeniti. Nije Kujundžić prije ove dužnosti bio neka nepoznanica na političkoj sceni.