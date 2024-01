Saborski zastupnik Goran Ivanović ispred HDZ-a je oštro osudio izjavu saborske zastupnice Dalije Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) u kojoj je tijekom saborske rasprave premijera usporedila s Adolfom Hitlerom, ocijenivši je skandaloznom, kao i izostanak reakcije oporbe.

Ivanović je poručio Orešković da je može biti "stid i sram" te naveo kako to nije učinila danas prvi put, već to čini permanentno.

"Usporediti premijera Plenkovića s čovjekom koji je kriv za milijune žrtava, neću mu čak ni ime spomenuti, je nešto što se nije dogodilo u ovom desetom sazivu zasigurno, a i u nekim drugim sazivima Sabora", istaknuo je Ivanović u izjavi za novinare.

Ono što još izaziva strepnju i bojazan, ocijenio je, da oporba kao netko tko se priprema za preuzimanje vlasti u nekom trenutku, takvu "skandaloznu" izjavu prešuti i ne kaže prema njoj svoj stav.

"To dokazuje da oporba nema nikakav program, da funkcionira po principu dnevnog tiska - ono što pročitam u novinama, to im je tema u Hrvatskom saboru. To je ekipa ljudi koja ničim nije zaslužila da upravlja sustavom koji se zove Hrvatska, a pogotovo ne svojom aktivnošću u ovom sazivu Sabora", ustvrdio je Ivanović.

Istaknuo je i kako ta izjava zaslužuje osudu društva jer takav vokabular nije ni za ulicu, pa niti za Hrvatski sabor.

Oporba je prozvala u četvrtak vladajuće da žene koriste kao živi zid iza kojeg podvaljuju ograničavanje novinarskih sloboda, zbog istodobnog glasanja o uvođenju kaznenih djela teškog ubojstva žena, odnosno femicida, i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje.

''Hrvatsko pravosuđe je devastirano, godinama struka upozorava što nam je činiti, godinama žene traže veću zaštitu od nasilja u obitelji. I što radi Andrej Plenković? Skriva se kao kukavica'', rekla je Orešković, usporedivši potom premijera s Adolfom Hitlerom.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je takvu usporedbu te kazao da neće tolerirati govor mržnje kojeg će ubuduće najoštrije sankcionirati.

''Sve što je povezano s veličanjem fašizma i nacizma smo svaki put osudili i sankcionirali. Pozivam da smirimo strasti i pazimo što izgovaramo'', kazao je.

