Saborska zastupnica Dalija Orešković jedna je od aktivniji političarki u Saboru, a na svojem je Facebooku opisala događaj u petak koji ju je pomalo šokirao i zgrozio.

"Dobila sam opomenu, jer Furio Radin smatra da Sabor nije mjesto za dijalog, već za držanje monologa". Doslovno, ne šalim se. Iako me izjava zgrozila, na žalost moram priznati da se Sabor doista sveo na držanje monologa, i to pred praznim stolicama. Tako to vladajući i žele!", napisala je Orešković.

"U onim rijetkim situacijama kada se i razvije neka neposredna rasprava između ono malobrojnih zastupnika koji su na svojim radnim mjestima, za vladajuće nastaje prava panika. Ovaj video u kojem su spojene dvije replike, nisam objavila radi same teme o kojoj se raspravljalo. Nego radi prikaza kakav nam Sabor ne treba. Sabor ima smisla tek kada se u njemu raspravlja, argumentirano, konkretno, u cilju traženja najboljih rješenja. Takva uloga Sabora, bila bi temelj nove države, Hrvatske 2.0.", zakjljučila je saborska zastupnica.